400 Meter Pink zu Besuch im Hamburger Hafen

Dieses Containerschiff fällt auf: Am Hamburger Hafen hat am Samstag das größte Frachtschiff der Reederei ONE (Ocean Network Express), die „One Innovation“, festgemacht. Der Marketingchef des Hafens zeigt sich zufrieden.

Ein schönes Fotomotiv ist das knallpinke Gefährt auf jeden Fall. Nachdem es mit dem samstäglichen Nachmittagshochwasser und unter der Beobachtung von zahlreichen Schaulustigen in Övelgönne eingefahren ist, wird es bis Dienstag um 12 Uhr am Burchardkai der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) bleiben.

Containerschiff: Das macht die „One Innovation“ besonders

Das Schiff gehört mit seinen 400 Metern Länge und 61,40 Metern Breite zu den größten Containerschiffen der Welt. „Die Entscheidung der Reederei, mit ihrem modernsten Schiff den Hamburger Hafen anzulaufen, zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. So besitzen die Terminalbetreiber hochmoderne Containerbrücken, um ein Schiff dieser Größe effizient zu ent- und beladen“, sagte Axel Mattern, Vorstand der Marketingorganisation des Hafens, dem „Hamburger Abendblatt“.

Jan Holst, Geschäftsführer der Reederei, betonte gegenüber der Zeitung die umweltfreundliche Entwicklung des Unternehmens. Da der Hamburger Hafen mit Landstromanlagen zu einer klimafreundlichen Liegezeit beitrage, wolle man das Schiff nun regelmäßig in die Stadt bringen. Die „One Innovation“ selbst sorgt mit dem auffallenden Bugwindschutz für eine Maximierung der Frachtaufnahme und eine Minimierung des Kraftstoffverbrauchs. (prei)