Knaller-Wetter am Wochenende: In Hamburg wird’s heiß!

Regen, Schwüle, Gewitter: Juni und Juli haben uns bisher alles gebracht, nur keinen Traumsommer. Die Vorhersage zeigt: Ende dieser Woche dürfen wir endlich wenigstens einen Hauch von Sommer erhaschen.

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in Hamburg bis zum Wochenende langsam, aber sicher wärmer. Nach einem wechselhaften Dienstag mit bis zu 25 Grad und viel schwüler Luft und einem Mittwoch mit wechselnder Bewölkung, bis zu 22 Grad und Wind werde es am Donnerstag „heiter und trocken“. Bis zu 25 Grad soll es in Hamburg warm werden.

Auch der Freitag wird laut DWD heiter und niederschlagsfrei, die Hamburger dürfen sich auf 29 Grad freuen. Getoppt wird das nur noch vom Samstag, wo wir darauf hoffen dürfen, dass die 30-Grad-Marke geknackt wird. Der Sommer ist aber nur von kurzer Dauer – in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag wird von Westen eine Kaltfront wahrscheinlich für Schauer, Gewitter und sinkende Temperaturen sorgen. (prei)