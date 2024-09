Knaller-Hitze und Gewitter: Der Spätsommer gibt in Hamburg richtig Gas

Auch im September gibt sich der Sommer noch nicht geschlagen: Schwül-warme Temperaturen kommen diese Woche auf den Norden zu. Sogar die 30-Grad-Marke wird geknackt. Das bedeutet aber auch, dass es gerade in der ersten Wochenhälfte ungemütlich werden kann.

Am Dienstag geht es vormittags noch freundlich los mit bis zu 29 Grad in Hamburg. Doch nachmittags brauen sich Regenwolken und Gewitter zusammen, die am Abend über Hamburg ziehen. Auch in Schleswig-Holstein bleibt das Wetter wegen eines Tiefs wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst warnt im Norden zudem vor lokalem Starkregen mit Wassermassen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter.

31 Grad am Donnerstag nach Gewittern an Vortagen

In der Nacht zu Mittwoch lässt das Unwetter zwar nach. Dafür zieht gebietsweise Nebel in Hamburg auf, der ab Mittwochmorgen wieder von zeitweise kräftigen Schauern und Gewittern abgelöst wird. Auch am Mittwoch wird es mit 27 Grad wieder schwül-warm in der Hansestadt. Dann ist dem ungemütlichen Wetter aber erst einmal ein Ende gesetzt: Bereits in der Nacht ziehen die Gewitter und Schauer Richtung Norden ab, bei milden Tiefstwerten zwischen 16 und 20 Grad.

Der Donnerstag startet ebenfalls mit Nebel, der aber später Platz für die Sonne macht. Und die hat es in sich: Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad kommen auf Hamburg und Schleswig-Holstein zu. Dazu weht ein schwacher, an den Küsten ein frischer Nordostwind. Auch die Nacht zum Freitag bleibt meist klar und bei 16 bis 20 Grad mild.

Am Freitag geht es heiter und meist trocken weiter. Bei 30 Grad in Hamburg könnte das Wochenende mit einem Ausflug ins Freibad eingeläutet werden. Gering bewölkt und trocken bleibt es auch in der Nacht zum Samstag. (mwi)