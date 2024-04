Wer beim Shoppen in Eimsbüttel zwischendurch mal aufs Klo muss, hat ein Problem. Das zumindest meint die Linke in Eimsbüttel, die seit Jahren eine öffentliche Toilette für die Einkaufsmeile fordert. Jetzt haben Mitglieder der Bezirksfraktion eine ungewöhnliche Aktion gestartet: ein Piss Inn!

Wer beim Shoppen in der Osterstraße zwischendurch mal aufs Klo muss, hat ein Problem. Das zumindest meint die Linke in Eimsbüttel, die seit Jahren eine öffentliche Toilette für die Einkaufsmeile fordert. Jetzt haben Mitglieder der Bezirksfraktion eine ungewöhnliche Aktion gestartet: ein Piss Inn!

Eine rot-weiße Toilette auf Rädern steht um 12 Uhr mittags auf dem Fanny-Mendelsohn-Platz Ecke Heußweg bereit. Eine Frau mit blauem Schal zieht sich die Hose herunter und nimmt darauf Platz. Hinter ihr stehen die Genossen und halten ein Transparent hoch.

„Für eine öffentliche Toilette in der Osterstraße!“, steht darauf. Und: „Einkaufen? Ja. Geschäft machen? Nein?“ Damit brachten die Abgeordneten eine Notlage auf den Punkt, die aus ihrer Sicht schon seit 14 Jahren besteht.

Denn so lang ist es her, dass eine öffentliche Toilette am Eingang zum Unnapark zugunsten einer Behindertenrampe abgebaut wurde. „Seitdem hat die Bezirksversammlung sich immer wieder an die zuständige Umweltbehörde gewandt und einen Ersatz für die Toilette gefordert“, so Peter Gutzeit, Co-Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion Eimsbüttel, zur MOPO.

Hamburg: Linken-Politiker fordern öffentliche Toilette für die Osterstraße

Doch geschehen sei – nichts. Außer einem Gerangel zwischen der Behörde und dem Bezirk um die Zuständigkeit für das stille Örtchen inmitten des Einkaufstrubels. „In einer Einkaufsstraße muss die Mobilität für Seniorinnen und Senioren in jeder Hinsicht gewährleistet sein“, meint Gutzeit. „Und dazu gehört auch eine Toilette.“

Bei den Passanten sorgte das „Piss Inn“, wie die Linke ihre Aktion bezeichnet hatte, für großes Amüsement. Viele blieben stehen, machten Fotos, stellten Fragen. Nur Platz nehmen wollte sonst keiner auf der Toilette. Zu Hause ist es eben doch immer noch am Schönsten.