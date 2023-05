Klimaprotest in Hamburg: Extinction Rebellion kündigt Blockade-Aktionen an

Stillstand in Bergedorf: Das planen die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion am Samstag. Neben einem sogenannten Fahrrad-Swarming am City-Kreisel soll es auch Aktionen anderer Klimagruppen im Südosten Hamburgs geben.

Um 12 Uhr wollen die Aktivisten von Extinction Rebellion den Bergedorfer City-Kreisel, also den Kreisverkehr an der Kreuzung von Weidenbaumsweg, Alter Holstenstraße und Ernst-Mantius-Straße, mit Radfahrern überlasten und so blockieren. Das kündigt die Klimaschutz-Bewegung auf ihrer Webseite an.

Hamburg: Extinction Rebellion kündigt Blockade-Aktion an

Beginnen soll die polizeilich angemeldete Aktion um 12 Uhr am S-Bahnhof Bergedorf auf der Bergedorfer Seite. „Mit unseren Fahrrädern werden wir den Kreisel in Bergedorf mehrmals bunt und vielfältig bespielen“, heißt es auf der Webseite.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt gegen Klima-Aktivisten? Polizei ermittelt gegen Beamte

Außer dem Fahrrad-Swarming plant Extinction Rebellion mehrere kurze Verkehrsblockaden und ein Protest-Programm auf dem Kreisel, wie das „Abendblatt“ berichtet: Musik, Reden und „kreative Aktionen“. (mp)