Weitere Klimademos gestartet – Aktivisten kündigen Blockaden in Hamburg an

Sie wollen mit zivilem Ungehorsam gegen den Ausbau der fossilen Infrastruktur und mehr Klimagerechtigkeit demonstrieren: Am frühen Samstagmorgen ist ein erster Protestzug mit mehr als 1000 Aktivist:innen aus dem Klimacamp im Altonaer Volkspark gestartet – und zieht durch St. Pauli bis zum Hafen. Weitere Demo-Züge machen sich derzeit auf den Weg.

Die Klimacamp-Demo ist eine von insgesamt fünf angemeldeten Aufzügen am Samstag in der Hansestadt. Darunter ein Aufzug in Hammerbrook und Rothenburgsort, wo die Veranstalter rund 1000 Teilnehmer erwarten und der sich vom Park am Berliner Tor über den Heidenkampsweg zur Ausschläger Allee bewegen soll. Auch für die Stadtteile Hausbruch und Waltershof, Heimfeld, Wilhelmsburg und Rissen sind Proteste angekündigt.

Aktivist:innen versammeln sich in Heimfeld.

Gegen Mittag waren nach Polizeiangaben in Heimfeld mehrere hundert Aktivisten von der Nobléestraße gestartet, die zur Verladung der Shell Raffinerie laufen wollen. Zudem hatten Klimademonstranten ein Gleis bei der Waltershofer Straße Ecke Heykenaukamp besetzt.

Aktivist:innen wollen Protest in den Hafen tragen

„Wir werden uns heute den großen Klimakiller-Konzernen in den Weg stellen und den Gasausstieg selbst in die Hand nehmen. Wer im Jahr 2022 noch in neue fossile Infrastruktur investiert, muss mit unserem Widerstand rechnen“, so die Kampfansagen von Luka Scott, Sprecherin von „Ende Gelände“ – eine der Gruppierungen, die das Klimacamp im Altonaer Volkspark organisiert. Auch andere Gruppen nehmen an dem Demonstrationszug teil.

Klimademo in Hamburg läuft zur Elphi

Die Veranstalter gehen von rund 2000 Teilnehmern aus, die sich um 7 Uhr morgens von der Elly-See-Straße über St. Pauli in Richtung Elbphilharmonie auf den Weg gemacht haben, wo zwischen 12.30 und 13 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. Die Polizei zählte zunächst 1600 Teilnehmer. Die Behörden rechnen aufgrund der Veranstaltung mit Verkehrsbehinderungen.

Die Aktivist:innen ziehen durch die Innenstadt bis zur Elphi.

Das könnte Sie auch interessieren: Klimacamp in Hamburg: Hier wird geprobt, wie man die Stadt blockiert

Das linke Bündnis „…ums Ganze!“ kündigte am Morgen bereits Blockadeaktionen an. Man habe unter anderem dazu aufgerufen, Lieferketten im Hamburger Hafen gezielt zu unterbrechen, teilte die Gruppe mit. „Die großen Öl- und Gaskonzerne sind Krisenprofiteure. Während steigende Preise und die fossile Inflation für viele Menschen zum Armutsrisiko werden, verzeichnet die Öl- und Gasindustrie Milliardengewinne“, sagte Scott. Man wolle den „Protest in den Hamburger Hafen tragen, denn der ist nicht nur ein Symbolort, sondern auch ein neuralgischer Punkt des Kapitalismus“, sagte die Sprecherin. (dpa/ncd)