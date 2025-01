Klimaaktivisten kündigen neue Verkehrsblockaden an – diese Kreuzung ist betroffen

Blockade mitten auf St. Pauli! Unter dem Motto „Verkehr ist öffentlich geiler!“ wollen Aktivisten von „Omas für Tempolimit“, „Extinction Rebellion“ und „Scientist Rebellion“ am Samstag zur Mittagszeit die Kreuzung am Millerntorplatz Ecke Reeperbahn lahmlegen.

Etwa 30 Protestierende werden zu der Aktion erwartet. Das Ziel: Den Verkehr zu stören und so auf das Thema Feinstaub aufmerksam zu machen, wie eine Sprecherin von „Omas für Tempolimit“ der MOPO sagte. „Die verkehrsbedingten CO2 Emissionen sowie Feinstaub sind verantwortlich für Verkehrstote, für Klimaflucht und Verlust von Lebensgrundlagen. Das muss ein Ende haben“, heißt es in einer Mitteilung.

Blockade auf St. Pauli: Busse sollen fahren können – Autos jedoch nicht

Von 12 bis 13 Uhr soll eine Teilstrecke am Millerntorplatz daher, unter Aufsicht der Polizei, blockiert werden. Es sei den Aktivist:innen wichtig, nicht den Busverkehr zu stören, sondern nur die Pkws, teilte die Sprecherin weiter mit. Für jeweils fünf Minuten soll der Abschnitt insgesamt sieben mal gesperrt sein. Es geht den Protestierenden um den Ausbau und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und die Reduzierung von Feinstaub in Innenstädten.

Die Feinstaubbelastung ist in Europa ein großes Problem: Im Jahr 2021 starben laut Europäischer Umweltagentur 253.000 Menschen in der EU an den Folgen zu hoher Feinstaubkonzentrationen. (mp)