Klimaaktivisten behindern Verkehr am Stephansplatz

In Berlin klebt ein Mitgründer der Letzten Generation am Prozesstisch fest, in Hamburg klebten sie auf dem Gorch-Fock-Wall. Sechs Aktivisten verzögerten den Verkehr nahe Stephansplatz ab 15 Uhr. Die Polizei „löste“ die Situation recht fix.

Laut Angaben der Polizei hatten sich gegen 15 Uhr sechs Aktivisten auf dem Gorch-Fock-Wall Höhe Stephansplatz festgeklebt. Autos kamen nicht voran. Fast zeitgleich klebte übrigens Henning Jeschke, ein Mitgründer der Letzten Generation, am Tisch im Amtsgericht Tiergarten in Berlin, wo er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr angeklagt ist.

Die Polizei teilte der MOPO mit, dass die Lage am Gorch-Fock-Wall wieder normal sei, die Polizei löste die Aktivisten inzwischen von der Straße und der Verkehr kann seit 16:45 Uhr wieder frei fließen.