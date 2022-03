Klima-Protest in Hamburg: Riesiges Banner auf der Alster abgerollt

Der Brummi-Aufmarsch wegen der explodierenden Spritpreise sorgte in Hamburg für riesiges Verkehrschaos. Weniger behindernd, aber nicht minder spektakulär ist der Klima-Protest von Fridays for Future: Die Aktivisten haben am Samstagmittag ein etwa 400 Quadratmeter großes Banner auf der Binnenalster schwimmen lassen.

Mehrere Taucher schwammen im Wasser, um das Gerüst aufzubauen, das das Plakat letztlich straff hielt. Darauf zu lesen: „Klimastreik 25.03“. Damit ist der Tag des globalen Klimastreiks gemeint, zu dem Aktivisten national aufrufen.

Klima-Protest in Hamburg: Riesiges Banner auf Alster abgerollt

Der Aufbau dauerte rund zwei Stunden, nach etwa 30 Minuten wurde auf Höhe der Kreuzung zwischen Alstertor und Ballindamm wieder mit dem Abbau begonnen. Zahlreiche Passanten schauten den Klimaaktivisten dabei zu. Laut Angaben der Hamburger Polizei kam es zu keinen Zwischenfällen. Der Protest sei „sehr friedlich“ verlaufen.

Eine Sprecherin der Hamburger Fridays-for-Future-Ortsgruppe sagte zu der Aktion und zu dem globalen Streik am Märzende: „Wir sehen dringende Handlungsnotwendigkeit angesichts der sich überschlagenden Krisen.“ (dg)