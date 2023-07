Klima-Experte: Hamburg wird so warm und trocken wie Südfrankreich

Schauer, Wind, 17 Grad – der Hamburger Sommer macht derzeit Ferien. Ein Blick Richtung Südeuropa zeigt: Die Erderwärmung geht natürlich trotzdem weiter. In der Regel müssen wir auch in Norddeutschland mit immer längeren Trockenphasen rechnen, sagt der ARD-Meteorologe Sven Plöger. Die Prognose: In Hamburg könnte in 20 Jahren ein Klima wie in Südfrankreich herrschen.

„Es gibt Datensätze, auf denen man den Breitengrad sehen kann, auf dem sich Hamburg in 20 Jahren klimatisch befinden wird: Dann landet man in Südfrankreich“, sagt Plöger in einem aktuellen „Spiegel“-Interview. Die Wetterdaten seit 1881 würden zeigen, dass die längste globale Dürrephase am Stück zwischen 2018 und 2022 herrschte.

Meteorologe: Darum wird es trotz Regen trockener

Schuld ist die Erderwärmung: Derzeit befindet sich die Erde laut Plögers Wetterdaten auf dem Weg zur Erwärmung um 2,7 Grad. Zehnjährige Dürren in der Mitte von Europa könnten damit „gewöhnlich” werden, sagt der Klima-Experte. Dass es zwischendurch auch mal regenreichere Sommer gibt – wie derzeit etwa im Norden Deutschlands – ist dabei nicht ungewöhnlich. „Zwar kann in so einem Intervall auch mal ein ordentlich nasses Jahr vorkommen, aber die Regel wird immer länger andauernde Trockenheit sein”, so Plöger weiter.

ARD-Meteorologe Sven Plöger warnt vor den Folgen der Erderwärmung (Archivbild). dpa ARD-Meteorologe Sven Plöger warnt vor den Folgen der Erderwärmung (Archivbild).

Ein regnerischer Juli dann und wann wird uns nicht vor der langfristig drohenden Wasserknappheit bewahren. Plöger kritisiert in diesem Zusammenhang, dass viele Leute nicht mehr daran denken, wenn es wieder regnet und die Böden nass sind. Doch auch in Deutschland würden die Sommer in Zukunft im Mittel trockener, wodurch auch die Verdunstungsrate steigt. Eine stärkere Verdunstung führt zwar häufiger zu Gewittern und Starkregen, aber gegen die Trockenheit hilft das wenig, weil ein harter, ausgedörrter Boden Wasser nur sehr langsam aufnehmen kann. (mp)