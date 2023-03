Von Schwarzwälder Kirsch bis „Toffifee“ – Ahmad Bo-Hamdan (35) verkauft in Barmbek Sahnetorte zum Löffeln: „Damit auch junge Leute mal Lust aufs Kuchenessen bekommen.“

Sie heißen „Giotto“, „Raffaello“, „Toffifee“ oder „Ritter Sport Erdbeere“: Was sich liest wie ein Haufen Süßigkeiten, sind die Torten-Kreationen von Ahmad Bo-Hamdan. In seinem Café „Cakehead“ an der Fühlsbüttler Straße (Barmbek-Nord) verkauft er 30 verschiedene Sorten seiner Torten im Becher.

„Cakehead“: Sahnetorte im Becher zum Löffeln