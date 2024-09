Veganes koreanisches Essen: Das „Kkokki loves vegan“ in der Sternschanze ist beliebt. Anfang September sollte es in der Osterstraße (Eimsbüttel) mit dem zweiten Restaurant losgehen – doch Inhaber Shin-Won Kang musste die Eröffnung verschieben. Die MOPO hat mit dem 60-Jährigen gesprochen: Was die Gründe sind, wann es wirklich losgeht, welche „Neuheit für Hamburg“ hier auf die Teller kommt – und warum ein Opernsänger in der Küche steht.