Unfall in Hamburg: Medizinischer Notfall am Steuer – Fahrer verliert Kontrolle

Unfall in Hamburgs Osten: Am Dienstagabend fuhr ein VW Sportsvan in Kirchwerder den Deich herunter – hinter dem Steuer des Fahrers hatte es offenbar einen medizinischen Notfall gegeben.

Der Wagen war gegen 17.45 Uhr auf dem Warwischer Hinterdeich in Richtung Elbe unterwegs, als er nach links von der Straße abkam und den Deich herunter fuhr. Dort kam der Wagen dann zum Stehen.

Laut Feuerwehr war der Fahrer später ansprechbar. Ob der Fahrer bei dem Crash verletzt wurde, war unklar.

Hamburg-Kirchwerder: VW fährt Deich herunter

Es war wohl hinter dem Steuer zu einem medizinischen Notfall gekommen. Es hatte bei dem Unfall keinen zweiten Beteiligten gegeben. (alp)