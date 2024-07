Kinderstadt Hamburg startet heute – das gibt es zu erleben

Eine kleine Stadt für Kinder, in der sie alles selbst bestimmen – das ist die Kinderstadt Hamburg. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es auch in diesen Ferien wieder die von der Patriotischen Gesellschaft organisierte Mini-Stadt, in der Kinder ihr Demokratie-Bewusstsein frühzeitig schärfen können. Der Eintritt ist frei.

Matschberge, ein Beautysalon, ein Radio-Sender oder eine Stadtversammlung: Zu finden ist die Kinderstadt in diesem Jahr auf dem Parks-Gelände in Hammerbrook (Bullerdeich 6). Von heute bis zum 22. August können Kinder im Alter zwischen 7 und 15 Jahren täglich von 10 bis 16 Uhr im Kleinen erleben, wie eine Stadt eigentlich so funktioniert und was es dabei zu bedenken gibt.

Dabei sollen die Kinder selbst kreativ werden. Erwachsene bleiben unterstützend im Hintergrund. „Durch das Handeln der Kinder entsteht ein Stadtgefüge mit Politik, Kultur, Produktion und öffentlichem Leben, das mit der Zeit immer komplexer wird. Die Kinder erfahren spielerisch und praktisch, wie Gemeinschaft organisiert wird und wirkt, wie Politik aus Ideen entsteht und wie Interessen formuliert und vertreten werden“, heißt es in der Beschreibung der Patriotischen Gesellschaft.

2021 war die Kinderstadt erstmals auf dem Stadthof in Barmbek zwischen der Zinnschmelze und dem Museum der Arbeit organisiert worden, 2022 fand sie im Lohsepark (HafenCity) statt. Diesmal also auf dem Gelände des alten Recyclinghofs in Hammerbrook. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (ng)