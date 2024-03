Durch die großen Fenster kommt viel Sonnenlicht rein. Beige-Töne bestimmen den Laden. An den Kleiderbügel hängen Pullover, Hemden und Kleider – im Miniatur-Format: Denn in der Luxus-Boutique „Petite Poupette“ gibt es ausschließlich Kinderkleidung von Gucci, Prada und Co. zu kaufen. Am Mittwoch fand hier eine Modenschau statt, um die Ware zu präsentieren. Der Stargast auf dem Event: Bella Alexandras. Die 13-Jährige aus Monaco ist ein gefragtes Kindermodel, reist um die ganze Welt und hat schon in einem Blockbuster mitgespielt. Was macht so ein Leben mit einem Kind?

Die Sonne scheint durch die großen Schaufenster. Beige-Töne bestimmen den Laden. An den Kleiderbügeln hängen Pullover, Hemden und Kleider – im Miniaturformat: Denn in der Luxus-Boutique „Petite Poupette“ gibt es ausschließlich Kinderkleidung von Gucci, Prada und Co. zu kaufen. Am Mittwoch fand hier eine Modenschau statt, um die Ware zu präsentieren. Der Stargast auf dem Event: Bella Alexandras. Die 13-Jährige aus Monaco ist ein gefragtes Kindermodel, reist um die ganze Welt und hat schon in einem Blockbuster mitgespielt. Was macht so ein Leben mit einem Kind?

Eine anstrengende Reise liegt hinter Bella Alexandras: Die gebürtige Südafrikanerin flog von Mauritius nach London, von dort aus weiter nach Monaco – und dann ging es nach Hamburg. Sie hat wenig geschlafen, doch als sie am Mittwochvormittag in der Luxus-Kindermoden-Boutique „Petite Poupette“ am Neuen Wall in der Neustadt steht, schaut sie einen mit strahlenden Augen und einem breiten Lächeln an.

Bella Alexandras ist der Star auf Modenschau in Hamburg

In der Boutique können Wohlhabende Markenkleidung für ihre Kinder kaufen: Eine Gucci-Cap für 290 Euro und eine College-Jacke von Givenchy für gut 400 Euro sind nur zwei der Luxus-Teile. Das teuerste Kleid kostet 2100 Euro. Laut Ladenbesitzer Paul Herrdum (31) kaufen hier ganz unterschiedliche Kunden ein: Vom Touristen aus Saudi-Arabien bis hin zum betuchten Hamburger.

Die Boutique sieht aus wie aus einem Design-Katalog. Am Rand steht ein Spielesofa: Die Kinder können hier spielen und sind beschäftigt, wenn die Eltern die neuesten Designer-Klamotten für den Nachwuchs kaufen.

Als die MOPO vor Ort ist, kommt eine rund 50-jährige Frau in den Laden. Mit Jeans und brauner Softshell-Jacke wirkt sie recht unauffällig. Als sie zum Bezahlen zur Kasse geht, holt sie ihr Portemonnaie raus und blättert einen 50er-Schein nach dem nächsten auf den Tresen. Hier wird noch in bar bezahlt.

Pegah und Paul Herrdum: In ihrer Boutique „Poupette" können reiche Eltern Luxus-Kleidung für ihre Kinder kaufen. Die 32-Jährige hält ein Gucci-Kleid für 2100 Euro – es ist das teuerste im Laden.

Wenige Stunden später findet in „Petite Poupette“ eine Modenschau statt – mit Stargast Bella Alexandras. Sie ist extra für dieses Event nach Hamburg eingeflogen worden. Bella Alexandras wirkt nicht, als wäre sie erst 13 Jahre alt. Sie tritt selbstsicher, aber nicht arrogant auf. Als der MOPO-Fotograf Bilder von Bella macht, weiß sie genau, wie sie sich zu bewegen hat. Sofort wird klar: Hier steht ein Profi vor der Kamera.

Mit neun Jahren hat sie mit dem Modeln begonnen. Nachdem sie sich mit einem Video beworben hatte, wurde sie zur London Fashion Week eingeladen. In einer Umkleidekabine entdeckte sie dann der Stylist Eugen Chakhnovitch. Es folgte eine steile Karriere – mittlerweile stand sie schon für die Marke Karl Lagerfeld vor der Kamera, war in der Vogue zu sehen.

Bella Alexandras wurde vom Stylisten Eugen Chakhnovitch (r.) auf der Londoner Fashion Week entdeckt.

Seit zwei Jahren wohnt Bella mit ihren Eltern in Monaco. Die Schule dort würde sie in ihrer Karriere sehr unterstützen, sagt Bella – sie kann online am Unterricht teilnehmen. Neben dem Modeln schauspielt Bella auch: So war sie schon im Blockbuster „The Infernal Machine“ zu sehen.

In den sozialen Medien postet die 13-Jährige täglich Fotos von sich und ihren Reisen: Bella in Cannes, Bella in Paris, Bella in Madrid – knapp 230.000 Menschen folgen ihrem Profil. In den Kommentaren schreiben Fans „Mein Lieblingsmensch“ und „ich liebe dich“.

Während Gleichaltrige das erste Mal ohne Eltern zur Ferienfreizeit fahren, jettet die 13-Jährige durch die ganze Welt – kann das ein Kind wirklich glücklich machen? Für Bella Alexandras gibt es eine klare Antwort: „Das macht mir Spaß, das war schon immer mein Traum!“, sagt sie mit einem breiten Lächeln. Man kauft ihr das ab.

„Ich habe einige Freunde in der Entertainment-Industrie“

Jeden Tag zur Schule zu gehen und nachmittags mit dem Fahrrad zu fahren – das sei ihr zu langweilig. Ihre Freundschaften würden unter ihrem Lifestyle nicht leiden. „Ich habe gute Freunde in Monaco und auch einige Freunde in der Entertainment-Industrie – die sehe ich dann auf Events immer wieder“, erzählt sie.

Ihre Eltern begleiten sie stets zu den Events. Bellas Vater arbeitet als Privatjet-Makler und kann von der ganzen Welt aus arbeiten, die Mutter Unternehmensberaterin. Die Jetset-Famile könnte mit ihrem Lebensstil auch Stoff für eine Reality-Show bieten. „Das sind Familien-Reisen für uns“, sagt der 44-jährige Schwede. Auch er sagt, dass seine Tochter die Arbeit Spaß mache. „Wir versuchen immer, dass Bella zwischen ihren Terminen mehrere Tage Freizeit hat“, versichert er.

In Zukunft will Bella Alexandras auf Fashion Weeks laufen, in weiteren Filmen mitspielen, einen Song veröffentlichen und vielleicht ein eigenes Unternehmen aufbauen. Dieses Leben – es sei ihr Traum, sagt Bella. Ob sie nicht manchmal ein „normales Mädchen“ sein wolle? „Nein“, sagt sie schlicht und lächelt. Ob sie das auch in zehn Jahren sagen wird, wird die Zeit zeigen.