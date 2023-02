Wer mehr als einmal in seinem Leben gekifft hat weiß: Lieber die Tage danach nicht ins Auto steigen. Es droht nämlich der Führerscheinentzug – auch wenn man gar nicht mehr high ist. Nun steht die Cannabis-Legalisierung vor der Tür und der alte Marihuana-Grenzwert für Autofahrer zur Debatte – auch in Hamburg.

Bislang war es nämlich so: Wurde in der Blutprobe auch nur ein Nanogramm THC nachgewiesen, drohte der Führerscheinentzug. Da sich THC, also der psychoaktive Wirkstoff in Cannabis, nur langsam abbaut, konnte diese Grenze bei einigen Menschen noch tage- mitunter sogar wochenlang nachgewiesen werden. Und das, obwohl sie längst nicht mehr in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt waren.