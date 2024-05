In Hamburg behaupteten Staatsanwälte und Richter, das Cannabis-Gesetz gefährde die „Funktionstüchtigkeit der Justiz“, die Gewerkschaft der Polizei prophezeite Massenschlägereien bekiffter Jugendlicher am Jungfernstieg, der Innensenator sah die Verkehrssicherheit ernsthaft gefährdet, die Deutsche Polizeigewerkschaft klagte, bald noch weniger Zeit zu haben, Verbrecher zu jagen, weil sie ja jetzt mit Feinwaage und Maßband Kiffer kontrollieren müsse.

Überraschung, die Welt ist nicht untergegangen. Weder am 1. April noch in den fünf Wochen danach. Und das, obwohl Kiffen jetzt erlaubt ist. Dabei hatten Politiker, Richter, Staatsanwälte und Polizisten vor nicht weniger als einem gesellschaftlichen Kollaps gewarnt. Nur: Er will einfach nicht eintreten. Was ist da los? Die Antwort ist recht simpel: Viel Rauch um nichts.

„Ich habe keine Lust, meine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen“, polterte der den Tränen nahe NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im März. Die Cannabis-Legalisierung werde „unendliche Kontrollen“ nach sich ziehen. Die Polizisten fehlten dann, um echte Kriminelle zu verfolgen, Kinderschänder zum Beispiel.

In Hamburg behaupteten Staatsanwälte und Richter, das Cannabis-Gesetz gefährde die „Funktionstüchtigkeit der Justiz“, die Gewerkschaft der Polizei prophezeite Massenschlägereien bekiffter Jugendlicher am Jungfernstieg, der Innensenator sah die Verkehrssicherheit ernsthaft gefährdet, die Deutsche Polizeigewerkschaft klagte, bald noch weniger Zeit zu haben, Verbrecher zu jagen, weil sie ja jetzt mit Feinwaage und Maßband Kiffer kontrollieren müsse.

Heute wissen wir: alles ziemlicher Quatsch.

Es gibt keine Berichte über Massenschlägereien von Kiffern (natürlich nicht, wer hat schon Lust auf Prügel nach einem Joint?!), die Notaufnahmen werden nicht von verwirrten Haschischkonsumenten bevölkert, es gibt keine Unfallhäufung, die Polizei macht weiterhin ihre Arbeit, es wurden auch noch keine Beamten gesichtet, die mit Maßbändern den Abstand von Kiffern zur nächsten Kita überprüften, und auch sonst hat sich auf Hamburgs Straßen nichts geändert. Nur nach Gras riecht es an manchen Ecken öfter als früher.

Frage an die Polizei: Hat sich irgendwas verändert? Für eine vollständige Bewertung sei es noch zu früh, heißt es von einem Sprecher. Aber: „In Hamburg haben wir bislang keine Besonderheiten wie Hotspots o.Ä. festgestellt.“

Auch das Rechtswesen ist, allen Warnungen zum Trotz, nicht zusammengebrochen. Es werden weiter Verdächtige angeklagt und Urteile gesprochen. Nur Arbeit, das hat das neue Gesetz gemacht – weil alte Fälle geprüft werden, inwieweit evtl. Strafen erlassen werden müssen. 4000 Akten wurden laut Staatsanwaltschaft gesichtet, bei 800 wird momentan ein Straferlass geprüft. Zu Entlassungen aus der Haft sei es bisher aber nicht gekommen, so eine Sprecherin. Dafür seien bisher 90 Geldstrafen erlassen worden. Und in 360 noch nicht vollstreckten Verfahren werde geprüft, ob der Tatbestand verjährt ist.

Beim Hamburgischen Richterverein ist man plötzlich recht kleinlaut

Neun neue Verfahren wegen Cannabis sind seit April bei der Staatsanwaltschaft aufgelaufen. „Es gibt weder besonders viele noch ansonsten besondere Verfahren, bei denen das Cannabiskonsumgesetz eine Rolle spielt“, so eine Sprecherin.

Beim Hamburgischen Richterverein ist man plötzlich recht kleinlaut. Statt Justiz-Kollaps ist jetzt nur noch von „erheblichem Mehraufwand“ die Rede, von einem „Kraftakt“, der „nur durch den überobligatorischen Einsatz aller Beteiligten zu schultern ist“.

Jubeln denn jetzt wenigstens die Dealer? Sie sollten doch die wahren Profiteure des neuen Gesetzes sein, behaupteten unisono alle oben Genannten. „Alles wie immer“, heißt es auf Nachfrage bei den Händlern im Schanzenpark. „Noch ist auf der Straße nicht wirklich was von dem neuen Gesetz zu merken“, zieht ein Dealer aus Harburg Bilanz. „Die meisten meiner Kunden beziehen noch normal Stoff, die wenigsten bauen ihr eigenes Gras an. Viele sind wohl einfach zu bequem.“ Aber eine Entwicklung beobachtet er: „Viele aus dem Milieu investieren momentan in die Hanf-Clubs, um bald ganz legal Drogen verticken zu können.“

Tatsächlich hat die Polizei am 10. April mehrere Wohnungen in Lurup sowie in Itzehoe nördlich von Hamburg durchsucht. Die Vermutung der Ermittler: Eine Bande versucht, mit Drogengeld einen legalen Cannabis-Club hochzuziehen, um dort illegales Gras zu verkaufen. Das war dann aber auch die einzige aufsehenerregende Nachricht, die es seit dem 1. April zu dem Thema gab.