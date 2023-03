Täglich ab 23 Uhr geht derzeit nichts mehr auf dem Kiez. Sperrstunde. Kein Bier, keine Party, keine Menschen, kein Geschäft – und für die ansässigen Wirte wird es langsam eng. Ihre Existenz sei bedroht, sagen sie. Zwei von ihnen klagen jetzt gegen die Stadt. Sie wollen erstreiten, dass sie bald wieder Veranstaltungen durchführen dürfen. Ihre klare Ansage: Wir kämpfen gegen „den Schwachsinn“ an. „Alle anderen Länder haben die Sperrstunde gestrichen. Wie lange will der Hamburger Senat das noch herauszögern? Gegen diesen Schwachsinn kämpfen wir nun an“, sagt Odin Janoske-Kizildag, Betreiber der „99 Cent Bar“ in der Großen Freiheit 31, zur MOPO.

Während im benachbarten Bundesland Schleswig-Holstein die Sperrstunde seit Mittwoch aufgehoben ist, zieht Hamburg die vorgeschriebene Schließung, die für alle Gastro-Betriebe von 23 Uhr bis 5 Uhr gilt, weiter knallhart durch. Auch in Bayern ist sie mittlerweile abgeschafft worden. Damit ist die Hansestadt nun das einzige Bundesland, das seine Lokale ab dem späten Abend dicht macht.

„Alle anderen Länder haben die Sperrstunde gestrichen. Wie lange will der Hamburger Senat das noch herauszögern? Gegen diesen Schwachsinn kämpfen wir nun an“, sagt Odin Janoske-Kizildag, Betreiber der „99 Cent Bar“ in der Großen Freiheit 31, zur MOPO. Am Freitagmittag haben Kiez-Wirte Janoske-Kizildag und Tim Becker, Betreiber vom „Frieda B.“, Klage eingereicht. Unterstützung kommt von Lars Schütze von der „IG St. Pauli“ und Julia Staron vom „BID Reeperbahn+“. Konkret sollen zwei geplante Veranstaltungen ohne Sperrstunde stattfinden.

Odin Janoske-Kizildag (l.), Anwalt Christoph Rothenberg (Mitte) und Tim Becker (r.) vor der „99 Cent Bar“. Rooer Odin Janoske-Kizildag (l.), Anwalt Christoph Rothenberg (Mitte) und Tim Becker (r.) vor der „99 Cent Bar“.

Hamburger Kiez-Wirt plant Veranstaltungen

Kommenden Samstag und eine Woche später soll in der „99 Cent Bar“ bis 3 Uhr nachts gefeiert werden. „Wir müssen die zwei Veranstaltungen machen, sonst sind wir pleite“, so Janoske-Kizildag. „Wenn wir dafür erstmal das Go haben, wird es für alle anderen Veranstaltungen auch einfacher werden.“

„Die Sperrstunde ist keine geeignete Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie“, sagt der Kiez-Wirt. „Die ist der Realität völlig enthoben, weil die Politiker in einer Blase leben. Es langt jetzt auch nach zwei Jahren.“ Finanziell sieht er für sich nicht mehr viel Spielraum: „Dadurch, dass wir bis 23 Uhr geöffnet haben dürfen, bekommen wir nur 90 Prozent der Corona-Hilfen und das bringt uns überhaupt nichts. Ich verdiene in der Zeit bis 23 Uhr kein Geld. Ich habe schon so viele Verluste gemacht, ich bin am Ende“, so Odin Janoske-Kizildag.

Die Kiezwirte sind nicht die ersten, die gegen die Sperrstunde in Hamburg juristisch vorgehen. Das Barkombinat, einer Interessenvertretung von Kneipen und Bars in Hamburg, hatte ebenfalls einen Antrag eingereicht. „Zu unserer großen Enttäuschung wurde unser Eilantrag gegen die Sperrstunde am Donnerstag vom Hamburger Verwaltungsgericht abgelehnt“, so Constanze Lay, Betreiberin vom „Rabbithole“ und Mitglied beim „Barkombinat“.

Constanze Lay, Betreiberin vom „Rabbithole“ und Mitglied beim „Barkombinat“ ist enttäuscht vom Ergebnis der Klage. Florian Quandt Constanze Lay, Betreiberin vom „Rabbithole“ und Mitglied beim „Barkombinat“, ist enttäuscht vom Ergebnis der Klage.

Der Grund: Die Stadt Hamburg sehe ein hypothetisches Gefahrenpotential bei Bars und Clubs und beziehe sich dabei auf Infektionsfälle im Schanzenviertel und in St. Georg, so Lay.

Ob die geplanten zwei Veranstaltungen von Odin Janoske-Kizildag auf dem Kiez stattfinden können, wird sich im Laufe der nächsten Woche herausstellen. Janoske-Kizildag hat gemischte Gefühle: „In Hamburg haben wir ganz wenig Chancen, deswegen reichen wir unsere Klage auch beim Bundesverwaltungsgericht in Karlsruhe ein. Wir bleiben hoffnungsvoll optimistisch“.