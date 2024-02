Fiona mag es im Mittelpunkt zu stehen. Sie präsentiert gerne ihren schlanken, tätowierten Körper. Macht Spagat auf den Tischen, räkelt sich kopfüber an der Stange und lässt langsam die Hüllen fallen. Die Frau mit den langen, rot gefärbten Haaren ist Stripperin und Managerin im „Pearls“ auf der Reeperbahn. „Ich liebe meine Arbeit“, sagt die 29-Jährige. Doch es ist auch ein harter Job. Offen berichtet die Tänzerin von übergriffigen Gästen, Abzocke in Table Dance-Läden, weinenden Kolleginnen und dem Tag, an dem sie ihr linkes Ohr verlor.

Fiona ist am liebsten Polizistin. Weil sie gerne Polizistin geworden wäre? Die junge Frau lacht laut auf. „Nein, auf gar keinen Fall. Aber das sieht so schön dominant aus. Mit Sonnenbrille, auf amerikanisch gemacht.“ Das passe am besten zu ihr. Ihr Schulmädchenkostüm hingegen findet Fiona ätzend. Viel zu niedlich. Das ist sie nicht. Das will sie nicht sein. Sie sei eine starke Frau. Eine, die das macht, was sie möchte. Die sich nichts sagen lässt. Dass sie am Ende ihrer Shows blankzieht – ihre eigene Entscheidung. Ihren Schambereich verdeckt sie dabei jedoch stets mit der Hand. „Ich möchte nicht, dass das jemand sieht. Definitiv nicht.“ Einzig ihre Highheels bleiben immer an. 25 Zentimeter hoch. „Am Anfang hast du extreme Fußschmerzen und Muskelkater. Da tut alles weh. Aber man gewöhnt sich dran.“ Außerdem gefällt es ihr, die Männer zu überragen – bei ihren gerade mal 1,66 Metern.

Fiona arbeitet als Stripperin auf dem Kiez. Gefallen lässt sie sich nichts. Marius Röer Fiona arbeitet als Stripperin auf dem Kiez. Gefallen lässt sie sich nichts.

Fiona ist nicht nur Tänzerin, sondern auch Managerin im „Pearls“. Anfang des Jahres hat sie ihr eigenes Unternehmen gegründet – „Event und Gastroservice“. Alle Tänzerinnen, die in dem Table-Dance-Laden arbeiten, kommen über ihre Firma. Manche sind bei ihr angestellt, andere selbstständig. „Damit meine Mädels im ‚Pearls‘ tanzen dürfen, zahle ich eine Miete“. Und womit verdient sie dann das Geld, um die Stripperinnen zu bezahlen? „Wenn jemand einen privaten Tabledance bucht, geht das Geld an die Tänzerinnen und mich.“ Ebenso die Dollar, die die Gäste für zwei Euro kaufen und den Frauen zustecken können. Wie viel sie und die Stripperinnen verdienen – darüber redet Fiona nicht.

Von der Tierpflegerin zur Stripperin

Auf jeden Fall deutlich mehr, als in ihrem alten Job. Eigentlich ist Fiona Tierpflegerin. Nach ihrer Ausbildung im Tierheim Süderstraße wurde sie jedoch nicht übernommen. „Es gab eine neue Chefin, die Probleme mit meinem Aussehen hatte. Sie wollte keine Piercings und Tattoos und hat meinen Vertrag einfach nicht verlängert. Obwohl sie parallel neues Personal gesucht hat.“ Die Kollegen hätten sogar eine Unterschriftensammlung für sie gestartet. „Das war wirklich süß. Aber ich wollte dann auch nicht bleiben.“ Fiona wollte mehr Geld verdienen und landete in der „Olivia Jones Bar“ hinterm Tresen. Dort lernte sie einige Stripperinnen kennen. „Ich habe schon immer gerne getanzt und wollte das auch mal ausprobieren.“

Wenig später war es soweit. Fiona tanzte das erste Mal im „Dollhouse“ an der Großen Freiheit. „Doch ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil mir der Laden zu groß war, zu viele Tänzerinnen. Ich konnte meine Shows nicht umsetzen, wie ich es wollte.“ Das „Pearls“ sei gemütlicher und sie könne das zeigen, was sie möchte. Warum es ihr gefällt, sich vor anderen auszuziehen? Sie zieht die Augenbrauen hoch und lächelt. „Das ist eine schwierige Frage.“ Sie überlegt, zieht an ihrer Zigarette und lehnt sich zurück. „Ich zeige gerne, was ich habe und mag das Rampenlicht.“

Ganz schön gelenkig: Stripperin Fiona macht auf der Bühne kopfüber einen Spagat. Marius Roeer Ganz schön gelenkig: Stripperin Fiona macht auf der Bühne kopfüber einen Spagat.

Für ihre Familie kein Problem. Bei einem Spaziergang offenbarte Fiona ihrer Mutter: „Mama, ich fang jetzt an als Stripperin zu arbeiten.“ Die Reaktion ihrer Mutter: „Das habe ich mir schon gedacht.“ Bis heute weiß Fiona nicht genau, warum sie das vermutet hat. Doch sie ist glücklich, dass ihre Familie und auch alle Freunde und Bekannten „cool“ reagierten. Und nicht nur das. Regelmäßig sitzen ihre Mutter, ihr Vater und auch Tanten und Onkel im „Pearls“ und schauen ihr beim Entblättern zu. „Außer mein Bruder. Der akzeptiert das zwar, möchte seine kleine Schwester aber nicht tanzen sehen.“

So „cool“ wir ihr Umfeld reagieren längst nicht alle. „Wir Tänzerinnen werden oft als Objekte gesehen. Die Leute denken: ‚Die macht doch alles für Geld‘.“ Fiona ignoriert das. „Mich interessiert es nicht, was andere Leute sagen.“ Was sie allerdings nicht kalt lässt, ist der Ruf, der manchen Table-Dance-Läden auf dem Kiez vorauseilt. Von Tänzerinnen, die Gäste abzocken. „Es gibt immer noch geschockte Gäste, die uns berichten, dass sie in anderen Clubs mehr bezahlt haben, als sie bestellt haben.“ Im „Pearls“ habe es noch nie Beschwerden gegeben und auch die Polizei sei noch nie im Laden gewesen.

„Einige Gäste können ganz schöne Arschlöcher sein“

Regelmäßig von den Tänzerinnen angesprochen werden die Männer allerdings auch hier. „Ich mache das sehr häufig und frage, ob ich mir etwas bestellen darf. Aber ich zeige den Männern immer die Karte. Manche möchten nicht, was völlig okay ist, andere bestellen sogar eine Flasche Champagner. Die gehen bei uns bei 50 Euro los.“ Fiona setzt sich dazu und unterhält sich mit den meist alleinstehenden Männern. Über ihren Job, ihre Hobbys, ihre Familie. Immer wieder kommt es vor, dass sich die Herren mehr erhoffen. „Kann man dich mal privat treffen?“ hört sie häufig. Manche kommen auch direkt zur Sache: „Was kostet ficken?“ Eine für sie entwürdigende Frage? Fiona winkt ab. „Warum denn?“ Für sie ist Prostitution ein normaler Job. Aber keiner, den sie machen möchte. Und das akzeptieren die Herren.

Probleme gibt es allerdings beim Strippen. Und das nahezu jeden Abend. „Einige Gäste können ganz schöne Arschlöcher sein. Wir erleben skurrile Sachen. Männer, die uns ablecken, im Intimbereich anfassen oder sogar versuchen, ihren Finger reinzustecken.“ Häufig müsse sie neue Mädels trösten, die das noch nicht kennen. Manchmal sorge die Respektlosigkeit der Männer sogar für Tränen bei ihren Tänzerinnen.

Fiona fackelt nicht lang. Sie macht den Herren eine klare Ansage. Sollten sie die Warnung nicht verstanden haben, fliegen sie raus – was allerdings nur sehr selten vorkomme. Keine Fotos. Keine Videos. Nicht anlecken oder anfassen. So sind die Regeln. Was allerdings erlaubt ist: „Die Gäste dürfen uns mit den Dollar-Scheinen anfassen. Sie auch in den Mund nehmen und zwischen die Brüste stecken oder den Dollar auf den Arsch hauen. Das ist okay.“

Alles andere als okay jedoch für manchen Partner ihrer Kolleginnen. Ein Mädchen habe sogar auf Wunsch ihres Freundes aufgehört mit dem Strippen. Für Fiona undenkbar. „Ich lasse mir von einem Mann nicht sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe.“ Momentan ohnehin kein Thema. Fiona ist Single und lebt in einer „Mädels-WG“ in Niendorf – mit ihrer Hündin Nala. Früher hatte sie zwei Hunde – bis zu dem Tag, an dem sie ihr Ohr verlor. Seit fünfeinhalb Jahren leidet Fiona an schwerer Epilepsie. Anfangs bekam sie noch alle zwei Wochen einen Anfall, mittlerweile ist sie auf Tabletten eingestellt und es kommt nur noch etwa dreimal im Jahr vor, dass sie das Bewusstsein verliert. „Dann dauert es etwa eine Stunde, bis ich wieder zu mir komme.“

Der Tag, an dem die Stripperin ihr Ohr auf der Bühne verlor

Unbekümmert berichtet Fiona wie sie an dem Tag vor fünf Jahren ohnmächtig wurde und ihr junger Hund, der noch nie einen Anfall mitbekommen hatte, versuchte sie zu wecken. Er kratzte an ihrem Bauch „und begann an meinem Ohr zu ziehen. Er wollte mir nur helfen. Dabei hat er das Ohr abgerissen.“ Den Hund gab sie danach zu einem Freund. Auch wenn sie dem Tier nicht böse sei. „Ist halt einfach so passiert. Es gibt Schlimmeres. Das hat psychisch nichts mit mir gemacht.“ Heute trägt die Stripperin kleine Magneten in der Kopfhaut. Für ihre Ohrprothese. „Für die Maskenzeit war es ganz hilfreich zwei Ohren zu haben, aber sonst trage ich das Ohr so gut wie nie. Es ist mir scheißegal, was andere denken.“

Anfangs trug sie die Prothese noch beim Strippen. Doch einmal verlor sie sie. „Da lag da so ein Ohr auf der Bühne. Die Gäste waren geschockt.“ Fiona nahm wortlos ihr Ohr und verließ die Bühne. Sie lacht. „Ich bin halt Ein-Ohr-Hase“, sagt die Stripperin und winkt ab. Genug davon. Sie ist glücklich mit ihrem Leben. Dass es nicht ewig so bleiben wird, weiß sie. „Klar, bis ich 60 bin, will ich das nicht machen. Du hast in dem Job ein Ablaufdatum.“ Was danach kommt, weiß sie nicht. Es spielt aber auch keine Rolle. „Ich lebe im Hier und Jetzt. Und das macht mich glücklich.“

Fiona mag den Kiez. Allerdings nur zum Arbeiten, wohnen möchte sie hier nicht. Marius Röer Fiona mag den Kiez. Allerdings nur zum Arbeiten, wohnen möchte sie hier nicht.

Steckbrief Fiona (29)

Spitzname und Bedeutung: In der Grundschule wurde ich Fifi genannt. Klingt wie ein Hund. Das ist zum Glück lange her. Würde heute auch nicht mehr passen.

Beruf/ erlernte Berufe: Stripperin, gelernte Tierpflegerin

St. Pauli ist für mich… mein Leben, meine Familie.

Mich nervt es tierisch, wenn… Gäste dich nur als Objekte betrachten und der Job der Stripperinnen schlecht gemacht wird.

Ich träume davon, … dass ich ein langes Leben habe.

Wenn mir einer blöd kommt, … sage ich meine Meinung.

Zum Abschalten… gucke ich Horrorfilme.

Als Kind… habe ich gerne mit meinem Papa in der Küche gestanden. Er ist Koch.

Meine Eltern… sind das Wichtigste für mich.

Vom Typ her bin ich… lustig drauf und kann jeden Spaß mitmachen. Ich bin aber auch dominant.