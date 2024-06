Rot-weiß karierte Gardinen an den Fenstern, vertäfelte Wände, darüber alte Hamburg-Malereien. Menschen im feinen Zwirn neben Habenichtsen. Dazu Schnulzen aus der Jukebox. Der „Silbersack“ ist eine eigene, kleine Welt. Eine Reise in längst vergangene Tage. Am Dienstag ist es exakt 75 Jahre her, dass die verstorbene Wirtin Erna Thomsen die Kult-Kneipe an der Silbersackstraße eröffnete. Unter dem Motto „Kneipenkultur seit 1949“ feiert ihr „Ziehsohn“ Dominik Großefeld (39) den Geburtstag mit Live-Musik und einem ganz besonderen Geschenk an seine Gäste.