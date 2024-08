Kameras unter der Hallendecke, Sensoren im Wasser und eine lernfähige KI: Moderne Technik soll dem Personal bei Bäderland in Zukunft dabei helfen, Badegäste in Gefahr zu erkennen. In den nächsten Wochen startet laut Bäderland ein Pilotprojekt in einem großen Hamburger Spaßbad, um das Schwimmen und Plantschen sicherer zu machen.