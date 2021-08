Das wird Hamburger Autofahrern nicht schmecken: Auch 2022 müssen sie bei der Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer besonders hohen Einstufung in den Regionalklassen rechnen. Im Speckgürtel ist die Haftpflicht deutlich günstiger.

In der neuen Regionalstatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ergibt sich wie in vielen anderen Großstädten weiterhin die höchste Regionalklasse 12, wie der GDV am heutigen Donnerstag berichtete. Auffällig ist, dass die Nähe zu Hamburg auch im Umland meist die Einstufung nach oben treibt.

Kfz-Haftpflicht: In Hamburg bleibt die Versicherung teuer

So sind in drei schleswig-holsteinischen Kreisen rings um Hamburg die Regionalklassen höher als zumeist sonst im Land: Pinneberg mit 8 sowie Segeberg und Stormarn mit 5 – während in fast der Hälfte der 15 Zulassungsbezirke im Norden die niedrigsten Regionalklassen 1 und 2 gelten. In Lübeck steigt als einzigem Zulassungsbezirk die Regionalklasse von 8 auf 9.

Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen zwar unverbindlich, gibt aber Anhaltspunkte für die Berechnung neuer Verträge oder die Anpassung bestehender Verträge zum kommenden Jahr. Die Regionalklassen spiegeln die Schadenbilanz der einzelnen Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidendes Kriterium ist nicht der Ort des Schadens, sondern der Wohnsitz des Fahrzeughalters. (mp)