Drei russische Oligarchen-Yachten liegen derzeit noch im Hamburger Hafen. Angesichts des Ukraine-Krieges eine heikle Thematik, die bereits Anfang der Woche im Rathaus debattiert wurde. „Sie können davon ausgehen, dass ab jetzt keine Yacht mehr aus dem Hafen rausgeht“, hatte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag verkündet. Einige Fragen bleiben jedoch weiterhin offen.



Die EU setzt jetzt als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine Sanktionen gegen Oligarchen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten um. Dabei werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren. Frankreich versucht zudem bereits, die russischen Luxusimmobilien und Yachten an der Côte d'Azur zu konfiszieren.