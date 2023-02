Nichts gegen Hafenrundfahrt und Elphi-Plaza, aber Hamburg hat viele andere Sehenswürdigkeiten, die zwar unbekannter, aber ebenfalls beeindruckend sind. Hier sind einige MOPO-Lieblingsplätze, die alle keinen Eintritt kosten.

Gewohnte Wege verlassen, mal um die Ecke schauen. Oder die Stadtviertel wechseln. Schon zeigt sich Hamburg von einer anderen Seite. Beispiele gefällig?

Hygieia-Brunnen im Rathaus-Innenhof

Das Rathaus von vorn – kennt jeder. Aber wer war schon mal im Innenhof? Neben den Figuren und Wappen an den Fassaden ist der Hygieia-Brunnen bemerkenswert. Hygieia, die Göttin der Gesundheit, steht auf einem Drachen – als Symbol für die besiegte Cholera-Epidemie, die 1892 in Hamburg verheerende Ausmaße angenommen hatte und 8605 Todesopfer forderte.

Der Hygieia Brunnen steht im Innenhof des Rathauses Anke Geffers Der Hygieia Brunnen steht im Innenhof des Rathauses

Ausgerechnet am Deich: Hamburgs ältester Baum

Nicht hoch und eher unscheinbar, dafür aber sehr alt. Hamburgs ältester Baum, eine Europäische Eibe, steht auf einem Privatgrundstück am Neuländer Deich 198. Sie wächst dort bereits etwa seit dem Jahr 1200. Als sie ein kleiner Schößling war, bestand Hamburg aus einer kleinen Marktsiedlung („Altstadt”) und einer „Neustadt” an der Einmündung der Alster in die Elbe. So um 1211 verschmolzen die Siedlungen zu einer Stadt.

Der Stamm des als Naturdenkmal eingetragenen Baumes wird von Eisenringen gehalten. Und wie bei allen Denkmälern gilt auch hier: fotografieren erlaubt!

Diese etwa 800 Jahre alte Eibe steht am Neuländer Elbdeich und gilt als ältester Baum in Hamburg Anke Geffers Diese etwa 800 Jahre alte Eibe steht am Neuländer Elbdeich und gilt als ältester Baum Hamburgs.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Baum als Nationalerbe

Die Wasser-Kunst Kaltehofe

Etwas ab vom Schuss liegt die Wasserkunst Kaltehofe. Diese Sehenswürdigkeit ist am besten mit dem Fahrrad zu erreichen und ein schönes Familien-Ausflugsziel. Die Filtrationsanlage stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ein Park mit kleinen Häuschen, die wie Mini-Schlösschen aussehen, tatsächlich aber Schieberhäuschen sind. Über große Handräder wurden die Schieber und Ventile gesteuert. Dazu gehört eine alte Villa mit Ausstellung und Café und ein Weg durch das wasserreiche Naturschutzgebiet.

Zur Wasserkunst auf Kaltehofe gehört auch diese alte Villa, Sitz eines Museums und Restaurants. picture alliance/dpa Zur Wasserkunst auf Kaltehofe gehört auch diese alte Villa, Sitz eines Museums und Restaurants.

Kleiner Hafen-Bruder in Harburg

Hafenatmosphäre im Kleinformat – das gibt es im Harburger Binnenhafen, der gerade hübsch gemacht wird. Genau wie beim großen Bruder an den Landungsbrücken liegen hier Dreimaster und Boote, aber Touristen gibt es kaum. Dafür eine Schiffswerft, ein Hotelschiff und einen Beachclub. Die alte Kaffeeklappe existiert schon länger und in der Fischhalle schlägt das kulturelle Hafen-Herz.

Hafenatmosphäre im Kleinformat im Harburger Binnenhafen. Anke Geffers Hafenatmosphäre im Kleinformat im Harburger Binnenhafen. Das Segelboot im Vordergrund wird bald eine Ferienwohnung.

Ein echter Kaiser

Ein Kaiser in Hamburg? Tatsächlich. Eine Skulptur Karls des Großen steht in der Neustadt vor dem Kleinen Michel. Ob Karl der Große Hamburg gegründet hat – ob er überhaupt jemals an der Elbe war, ist nicht belegt.

Die Statue von Karl dem Großen steht in der Neustadt. Der Kaiser gilt als Stadtgründer von Hamburg, was historisch nicht belegt ist. Anke Geffers Die Statue von Karl dem Großen steht in der Neustadt. Der Kaiser gilt als Stadtgründer von Hamburg, was historisch nicht belegt ist.

Weltbekannte Orgel in der Kirche

Die größte erhaltene Barockorgel norddeutschen Typs ist die Arp-Schnitger-Orgel in St. Jacobi, deren älteste Teile schon mehr als 500 Jahre alt sind. Orgelliebhaber aus aller Welt kommen in die Pilgerkirche, um die Orgel zu bewundern.

Zwei Ameisen für Ringelnatz

Seit 2014 erinnern zwei Bronze-Ameisen an der Elbchaussee/Ecke Liebermannstraße an das Ringelnatz-Gedicht „Die Ameisen“. Das Kunstwerk wurde bereits sechs Mal beschädigt. Jetzt sind beide Ameisen wieder da. Hoffentlich für immer.

Oft gestohlen oder beschädigt, sind die beiden Ameisen an der Elbchaussee jetzt wieder vereint. picture alliance/dpa Oft gestohlen oder beschädigt, sind die beiden Ameisen an der Elbchaussee jetzt wieder vereint.

Grün statt Grau im Oberhafenquartier

Bevor das Oberhafenquartier zum Viertel für Kreative und Start-ups wurde, gab es nur einen Grund, hierher zu kommen: die Oberhafenkantine. Die steht immer noch schön schräg in der Gegend herum, inzwischen hat sich das Öko-Supermarkt-Restaurant Hobenköök dazugesellt. Gegenüber wird grau zu grün: Die mobilen Gärten blühen in der Stockmeyerstraße 43 an der Wasserseite hinter Halle 4.