Viel Spaß macht das Einkaufen nicht mehr – jetzt, wo die Inflation fast überall für saftige Preiserhöhungen sorgt. Es sei denn, man geht gezielt auf Schnäppchenjagd. Hier sind unsere Lieblingsadressen für Lagerverkäufe, Outlets und Pop-up-Stores mit günstigen Angeboten.

Ingwer und mehr: Fabrikverkauf bei Johannes Lühders

Mehr Platz, größere Auswahl – der Fabrikverkauf der Firma Johannes Lühders in Stelle war schon immer eine gute Adresse für alle, die Ingwer-Produkte und Süßwaren lieben. Nach einem Umbau ist der Verkaufsraum viel schöner und größer geworden. Also nichts wie hin und Ingwersirup, rote Weingummiherzen oder kandierte Ingwerstücke in Schokolade einkaufen. Hier gibt‘s einfach alles, was süß ist und auch zu Ostern gern verschenkt wird – direkt ab Werk zu moderaten Preisen.

Johannes Lühders KG, Zum Reiherhorst 6, Stelle, Mi bis Fr von 10 bis 18 Uhr

Ingwerspezialitäten, aber auch Oster-Süßwaren gibt es zu günstigen Preisen beim Süßwaren-Fabrikverkauf von Lühders in Stelle.

Curare in Hamburg: Alles für Yogis

Hinter einer kleinen, ziemlich versteckten Tür im Businesspark Bahrenfeld verbirgt sich ein Lagerraum mit einer großen Auswahl funktionaler und hochwertiger Yogakleidung. Leggings, Sweatshirts, Sportshirts in bester Qualität und zu vergünstigten Preisen – hier werden nicht nur Yogis fündig und schnell zu Stammkunden.

Curare Yogawear, Wichmannstr. 4, Haus 5 Nord, Bahrenfeld, Mo bis Fr von 11 bis 15 Uhr

Große Auswahl zu reduzierten Preise: Der Yoga-Kleidungsverkauf von Curare lohnt einen Besuch.

Kiloweise Kekse: Bahlsen-Outlet in Hamburg-Lurup

Butterblätter, Waffelröllchen, Schokokekse – so vielfältig die Produktpalette von Bahlsen und Leibniz ist, so groß ist auch die Keksauswahl im Bahlsen-Outlet. Nicht selten verlassen Kunden den Laden mit kiloschweren Tüten. Von Keksen kann man schließlich nie genug bekommen, erst recht nicht, wenn man beim Einkauf bis zu 40 Prozent sparen kann.

Bahlsen Outlet, Lurup-Center, Eckhoffplatz 1, Lurup, Mo bis Sa 10 bis 20 Uhr

Jede Menge Kekse gibt es im Bahlsen-Outlet im Lurup-Center.

Quijote in Hamburg-Rothenburgsort: Korrekter Kaffee

Quijote Kaffee tritt weltweit den höchsten prozentualen Anteil des Verkaufspreises an die Produzenten in Honduras oder Guatemala ab – nämlich rund ein Drittel. Die hochwertigen Kaffeesorten aus ökologischem und fairem Handel in den recyclebaren blauen Verpackungen können an zwei Wochentagen am Verkaufsfenster der Rösterei in Rothenburgsort gekauft werden.

Quijote, Marckmannstraße 30, Rothenburgsort, Lagerverkauf Di/Do jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Dienstags und donnerstags verkauft Christian den frisch gerösteten Quijote-Kaffee direkt aus dem Fenster.

Zalando-Outlet: Schnäppchen in Hamburg-Neustadt

Auf der Suche nach einem neuen Outfit? High Heels oder Sneaker, Kinderklamotten oder hochwertige Designerware: Im Zalando-Outlet in der City können Schnäppchenjäger bis zu 70 Prozent vom Original-Verkaufspreis sparen. Mit etwas Glück und ein bisschen Zeit lassen sich neue Lieblingsstücke finden. Passende Accessoires gibt es mit hohen Rabatten gleich dazu.

Zalando-Outlet, Große Bleichen 19, Neustadt, Mo bis Sa 10 bis 20 Uhr

Um bis zu 70 Prozent sind Einzelstücke im Zalando-Outlet in der City reduziert.

Bis März: Pop-up-Store von Albstoffe in Hamburger City

Nur noch bis 30. März hat der Albstoffe Pop-up-Store in der City geöffnet. Beste Qualität und schöne bunte Muster – eine Top-Adresse für alle, die gern selber nähen und hochwertige Stoffe made in Schwaben günstig einkaufen möchten.

Albstoffe, Altstädter Str. 3-7, City, Mo bis Fr 11 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr

Schön bunt: Die Stoffe der schwäbischen Firma Albstoffe gibt es noch bis März und dann wieder ab Oktober günstig in Hamburg zu kaufen.

Günstige Möbel: Lagerverkauf von massiv.direkt

Immer wieder samstags öffnet der Lagerverkauf des Möbelherstellers massiv.direkt in Langenhorn. Wer auf der Suche nach Tischen mit Holzplatten ist, kann sich hier sein Lieblingsmöbelstück selbst zusammenstellen. Dazu gibt es eine große Auswahl an passenden Stühlen, Lampen und Deko – in ansprechendem Ambiente und zum günstigen Preis.

massiv.direkt, Tarpenring 37, Langenhorn, Sa 10 bis 16 Uhr