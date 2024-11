Es sollte die dürftige medizinische Versorgung im Stadtteil endlich verstärken: Das neue Ärztezentrum am César-Klein-Ring (Steilshoop) hätte eigentlich schon im Sommer eröffnen sollen. Doch ein Wasserschaden machte die Pläne vorerst zunichte. Ein Rückschlag für die dortige Bevölkerung, schließlich werden Mediziner vor Ort händeringend gesucht. Und ein Ende der Misere ist in dem Stadtteil weiterhin nicht in Sicht – das liegt auch an einer Besonderheit seiner Bewohner.