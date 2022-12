Die Einrichtung am Hamburger Flughafen sollte Abschiebungen effizienter machen – nun wird sie geschlossen. Die Menschen werden stattdessen in einer ehemaligen Kaserne untergebracht. Doch auch daran gibt es massive Kritik. Lesen Sie mehr mit MOPO+ – vier Wochen lang testen für nur 99 Cent!

Die Einrichtung am Hamburger Flughafen sollte Abschiebungen effizienter machen – nun wird sie geschlossen. Die Menschen werden stattdessen in einer ehemaligen Kaserne in Glückstadt untergebracht. Die Linke befürwortet zwar das Ende des Abschiebeknastes in Hamburg, übt jedoch auch an der neuen Unterbringung Kritik.

2016 wurde die Einrichtung am Hamburger Flughafen in Form von Wohncontainern recht schnell aus dem Boden gestampft – eine Reaktion auf die vielen Geflüchteten, die zu der Zeit nach Deutschland kamen. Bis zu 20 Menschen konnten dort festgehalten werden. Die Innenbehörde bewertet das Konzept so: „Die Rückführungseinrichtung hat den Wirkungsgrad der Maßnahmen erhöht, weil durch Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam in der Nähe sichergestellt werden kann, dass die ausreisepflichtige Person der Rückführung zugeführt werden kann.“ Übersetzt heißt das: Der Knast am Flughafen ermöglichte eine schnelle Abschiebung der Betroffenen.

Zuvor hatte es in Hamburg keine Möglichkeit gegeben, eine Abschiebehaft zu vollstrecken. Doch das bedeutete keineswegs, dass niemand in Haft kam. Die Menschen wurden stattdessen in Einrichtungen in ganz Deutschland gebracht.

Wie der Hamburger Senat auf eine Anfrage der Linken nun angab, befanden sich im ersten Quartal 2022 insgesamt 37 ausreisepflichtige Männer in Abschiebehaft. Aber nur neun von ihnen wurden in der Einrichtung am Hamburger Flughafen festgehalten, vier weitere waren zumindest zeitweise in Hamburg untergebracht. Für so wenig Menschen sind die Kosten der Einrichtung hoch: Im vergangenen Jahr beliefen sie sich auf insgesamt 3,1 Millionen Euro.

Hamburg: Abschiebeknast am Flughafen wird geschlossen

Nun soll die Einrichtung am Flughafen nach und nach abgewickelt werden, Hamburg will stattdessen die Einrichtung in Glückstadt nutzen. Die ist seit August 2021 in Betrieb und wird von den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam genutzt.

In dem ehemaligen Kasernengebäude stehen für die Menschen Zimmer mit Bett, Stuhl, Tisch, Fernseher und einem abgetrennten Toilettenbereich samt Waschbecken zur Verfügung. Sie können Sport treiben, kochen und ins Internet. Billig ist das jedoch auch nicht: Für sechs Millionen Euro jährlich stehen Hamburg 20 Haftplätze zur Verfügung.

Die Linke kritisiert die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt

Doch trotz der verbesserten Bedingungen steht die Einrichtung in Glückstadt in der Kritik. Carola Ensslen (Linke) ist skeptisch, ob das Urteil des Europäischen Gerichtshofes hier genug Beachtung findet. Demnach müsse verhindert werden, dass die Unterbringung der abgelehnten Asylsuchenden einer Strafhaft im Gefängnis gleichkomme.

Sechs Meter hohe Mauern, Zaun mit Stacheldraht, vergitterte Fenster: Die Einrichtung „erzeugt einen gefängnisgleichen Eindruck und kommt in ihrer Einschüchterungswirkung auf die Betroffenen der einer Haftanstalt gleich“, sagt Ensslen.

Das könnte Sie auch interessieren: Abschiebung droht: Wie Stefani (14) um ihre Zukunft kämpft

Und noch etwas bereitet ihr Sorgen: Im Gegensatz zu Hamburg könne in Glückstadt keine Beobachtung der Abschiebungen durch neutrale Stellen stattfinden. Ist die Sorge begründet? Die Vertreter des Senats begrüßten zumindest in einem Bericht des Innenausschusses Ende April eine Abschiebungsbeobachtung in Glückstadt. Man sei mit Schleswig-Holstein im Gespräch.