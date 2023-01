Das Comeback der Hamsterkäufe: Während die Deutschen zu Beginn der Corona-Pandemie wie wild Klopapier hamsterten, reißen sich jetzt viele um Speiseöl. Denn wegen des Kriegs in der Ukraine wird die Ware knapp – und die Preise steigen. In manchen Hamburger Supermärkten sind die Produkte bereits ausverkauft. Doch der Mangel bezieht sich nicht auf jedes Öl.

Speiseöl ist das neue Klopapier, heißt es derzeit. Während die Deutschen zu Beginn der Corona-Pandemie wie wild das Hygieneprodukt hamsterten, reißen sich jetzt viele um Sonnenblumen- und Rapsöl. In einigen Supermärkten sind die Regale bereits leer. Die Käufer haben Sorge, bald kein Speiseöl mehr kaufen zu können. Doch ist die Angst berechtigt?

„Das Sonnenblumenöl geht uns nicht von heute auf morgen aus, aber doch zeitnah“, sagt Maik Heunsch, Sprecher vom „Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland“ (Ovid). Bereits in einigen Wochen könnte dieses Öl zur Mangelware werden. Anfang März lautete die Schätzung, dass es in vier bis sechs Wochen so weit sein werde.

Ukraine-Krieg: Deutschland geht das Sonnenblumenöl aus

In den Supermärkten steigt daher bereits der Preis für Sonnenblumen- und Rapsöl. Erste Filialen stehen mit leeren Regalen da. Schilder verweisen darauf, dass der Kunde nicht mehr als vier Flaschen kaufen darf.

Zu den Gründen für den Preisanstieg und die leeren Regale gehören sowohl Lieferverzögerungen, Engpässe und gestiegene Produktionskosten aufgrund der Corona-Pandemie, wie auch der Krieg in der Ukraine. Aus dem Land wird derzeit nichts mehr geliefert, bestätigt Heunsch. „Die ukrainischen Häfen sind blockiert und unter Beschuss.“

Mangel an Sonnenblumenöl, genügend Rapsöl

Doch der Mangel bezieht sich nicht auf jedes Speiseöl, sondern insbesondere auf Sonnenblumenöl und Sonnenblumenkerne. Die Kriegsparteien Russland und Ukraine sind Hauptlieferanten dieser Produkte: Laut Ovid sind die Ukraine mit 51 und Russland mit 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl.

Deutschland deckt seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu 94 Prozent über Importe. 2020 importierte Deutschland insgesamt 2,4 Millionen Tonnen Speiseöl, davon sind 21,5 Prozent Sonnenblumenöl und 11 Prozent Rapsöl. Der Verbrauch in Deutschland lag im gleichen Jahr bei 6,3 Millionen Tonnen, 59 Prozent Rapsöl, 7,7 Prozent Sonnenblumenöl.

Doch auch wenn das Sonnenblumenöl hierzulande bald rar ist, die Deutschen können weiter mit Pflanzenölen backen, braten und Salatdressing anrühren. Denn anders als die leeren Supermarktregale vermuten lassen: Beim Rapsöl gibt es keine Engpässe. „Die Versorgung mit Raps wird durch eine Kombination aus heimischer Produktion und Importen sichergestellt,“ erklärt Maik Heunsch. „Wir sehen hier keinen Grund zur Panik.“ Rapsöl steht in ausreichenden Mengen zur Verfügung – solange die Käufer nicht unnötig die Regale leer kaufen.