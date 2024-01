Im U-Bahnhof Emilienstraße gibt es einen besonderen Kiosk. Weder Bier noch Kippen, nicht mal Zeitschriften sind im Sortiment. Hier gibt es nichts zu kaufen, sondern ein offenes Ohr für jeden, der es braucht. Christoph Busch (77) eröffnete 2018 den „Zuhör-Kiosk“, zunächst um Geschichten für ein Drehbuch zu sammeln. Daraus wurde nichts, doch der kleine Glaskasten auf dem Bahnsteig blieb. An fünf Tagen in der Woche sind Ehrenamtliche wie Katharina McLean (41) vor Ort, um sich mit Menschen auszutauschen, die einfach nur reden wollen.

Im U-Bahnhof Emilienstraße im Eimsbüttel gibt es einen besonderen Kiosk. Weder Bier noch Kippen, nicht mal Zeitschriften sind im Sortiment. Hier gibt es nichts zu kaufen, sondern ein offenes Ohr für jeden, der es braucht. Christoph Busch (77) eröffnete 2018 den „Zuhör-Kiosk“, zunächst um Geschichten für ein Drehbuch zu sammeln. Daraus wurde nichts, doch der kleine Glaskasten auf dem Bahnsteig blieb. An fünf Tagen in der Woche sind Ehrenamtliche wie Katharina McLean (41) vor Ort, um sich mit Menschen auszutauschen, die einfach nur reden wollen.

MOPO: Wie hört man eigentlich gut zu?

Katharina McLean: Indem man möglichst wenig sagt. Es fällt uns sehr schwer, Redepausen auszuhalten. Die Kunst ist, mal drei Sekunden abzuwarten, bis sich der Gedanke meines Gegenübers sortiert hat. Wir haben schnell das Gefühl, Lücken füllen zu müssen.

Christoph Busch: Mund halten ist schon mal das Entscheidende! In Gesprächen benutzen wir den Anderen oft als Stichwortgeber, um selber die Karten auf den Tisch zu legen. So geht das Gespräch nicht in die Tiefe. Die Leute, die hier reinkommen, wollen etwas für sich tun. Und dann sollen sie das auch erstmal machen und man hört zu. Fragen kommen im Verlauf ganz von allein auf. Wir sind nur die Leitplanken, das Sagen haben die Besucher.

Warum fällt es so schwer, Stille auszuhalten?

McLean: Weil wir dazu erzogen werden, immer eine Antwort parat zu haben. Und die soll möglichst richtig sein. Wenn eine Pause entsteht, haben wir schnell das Gefühl, dass unser Gegenüber Unterstützung braucht, um mit dem Eigenen weiterzukommen. Gleichzeitig sind viele Menschen nicht gewohnt, frei erzählen zu können, eben weil man schnell unterbrochen wird. Erzählen braucht Zeit und Ruhe, dazu ein bisschen Übung: Was passiert eigentlich, wenn ich mehr als nur Informationen weitergebe?

Und die Kioskbesucher kommen einfach zu Ihnen rein?

Busch: Wir haben ein Fenster, das sich öffnen lässt. Hier kommt es dann oft zum ersten Gespräch. Manch einer mag beim ersten Mal nicht hereinkommen, sondern erst beim zweiten. Die meisten Besuche sind unangekündigt, aber nicht unbedingt spontan. Das gute an dieser Kiste ist: Man kann erstmal gucken! Ob jemand nur zufällig vorbeikommt oder nicht, merke ich.

Christoph Busch öffnet das Schiebefenster, durch das er Kontakt zu Neugierigen aufnimmt. Florian Quandt Christoph Busch öffnet das Schiebefenster, durch das er Kontakt zu Neugierigen aufnimmt.

Woran?

Busch: Wenn die Bahn schon aus beiden Richtungen gekommen ist, jemand aber immer noch auf dem Bahnsteig steht, will er oft zu uns. Ich versuche dann, Blickkontakt aufzunehmen und grüße freundlich. So ergibt sich meist etwas.

Worüber wollen die Menschen reden?

McLean: Einerseits Dinge, mit denen sie sich schlecht fühlen. Oder besonders gut! Es sind Themen aus der eigenen Biografie, spektakuläre Geschichten zum Teil. Daneben aktuelle Anlässe, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Ein anderes Beispiel ist ein beinahe Hundertjähriger, der regelmäßig vorbeikommt. Der hält einfach einen Schnack am Fenster und erzählt, wie er schon das fünfte Mal seine Mütze verloren hat.

Wie schaffen Sie es, dass die Menschen Ihnen vertrauen?

Busch: Wenn es nicht um Glück, sondern um Unglück geht, hast du mich in der Hand: Schließlich müssen wir heutzutage alle glücklich sein. Oft genug geben Menschen Persönliches an andere weiter, das ihnen in guten Zeiten anvertraut wurde. Solche Enttäuschungen können dazu führen, dass man lieber die Mund hält. Deshalb ist Vertrauen die Voraussetzung, um hier mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Mutigen sind die, die einfach reinkommen und erzählen. Wir haben keine persönliche Beziehung zu diesen Leuten. Es wird manchmal sehr intim, wenn jemand kommt und sagt: „Das mag ich nicht mal meiner Frau erzählen.“ In solchen Momenten ist man der allerbeste Freund. Die Leute vertrauen uns, weil sie uns nicht wiedersehen müssen.

Wieso ist es wichtig, dass es Angebote wie den „Zuhör-Kiosk“ gibt?

Busch: Weil es einen großen Bedarf gibt. Es gibt viele Leute, die sich in anderen Zusammenhängen nicht trauen, über persönliches zu sprechen. Anonym hingegen trauen sie sich.

Der „Zuhör-Kiosk“ ist montags bis freitags von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Team arbeitet ehrenamtlich, das Angebot ist kostenlos.