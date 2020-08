Kein Ansturm mehr auf Klopapier: Deutsche hören auf zu hamstern – mit einer Ausnahme!

Toilettenpapier und Nudeln sind in Supermärkten wieder reichlich zu erhalten, die Zeiten leerer Regale passé: Doch auch wenn es so scheint, als hätten die Deutschen aufgehört zu hamstern, zeigt die Analyse einer Einkaufs-App: Das Shopping-Verhalten ist noch immer geprägt von der Corona-Krise.

Als das Coronavirus sich in Deutschland breit machte, schlugen die Menschen ordentlich zu – Toilettenpapier, Nudeln und Co. wurden von vielen in Unmengen gekauft. Langsam aber legt sich der Aufruhr um das Virus und immer mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen setzen ein.

Anstatt Klopapier: Deutsche scheinen jetzt Bier zu hamstern

Doch auch wenn es in Deutschlands Supermärkten wieder ruhiger zu werden scheint, ist nichts mehr so wie vor der Krise. Eine Analyse der Einkaufs-App „Bring“ zeigt: Wir kaufen zwar weniger ein als vor vier Wochen, aber dennoch deutlich mehr als noch vor der Krise. Im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie haben die Einkaufsmengen bei Waren des täglichen Bedarfs deutlich zugenommen, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit.

So würden die Grundnahrungsmittel im Mai deutlich mehr eingekauft als noch im Februar: Einkäufe von Milch stiegen demnach um 26, von Eiern um 36, von Brot um 16, Mehl um 41 und Butter um 43 Prozent an. Rekordhalter seien Bier (+81 Prozent) und Wein (+79 Prozent). Auch Schokolade und Kekse würden mehr gekauft als vor der Krise. Toilettenpapier hingegen scheinen die meisten noch zu Genüge zu haben: 27 Prozent weniger Klopapier als im Februar werde jetzt eingekauft.

Langsamer Rückgang der Panik-Käufe: Fast alles wird weniger gekauft

Gegenüber der Zeit der panischen Hamster-Käufe zu Beginn der Corona-Krise beruhigt sich die Lage in deutschen Supermärkten jetzt wieder. Fast alle Produkte werden weniger geshoppt als noch vor vier Wochen – mit einer Ausnahme.

Langsam wird es in Deutschlands Supermärkten ruhiger – doch statt Toilettenpapier wird nun umso mehr Bier gekauft.

Toilettenpapier, Reis, Seife, Zigaretten und Co. landen seltener in den Einkaufskörben, doch das Bier wird als das Lieblingsgetränk der Deutschen immer mehr gekauft – und das lässt auch nach dem Hamster-Höhepunkt im April nicht nach. (se)