Tierisch süß! Das neue Expeditions-Kreuzfahrtschiff „Hanseatic Spirit“ von Hapag-Lloyd Cruises bekommt eine ungewöhnliche Taufpatin. Auf der Taufreise nach Helgoland wird Kegelrobbe Nemirseta, genannt Nemi, die Zeremonie vornehmen. Natürlich nur symbolisch.

Eine Mitarbeiterin der Seehundstation in Friedrichskoog wird Nemi bei der Taufreise vom 22. bis 26. August vertreten. Die Hamburger Reederei verbindet schon lange eine Kooperation mit der Seehundstation. Im Gegenzug übernehmen die Gäste die Patenschaft für mehrere vor Helgoland gefundene Heuler, die bis zu ihrer Rückkehr ins Meer gepflegt werden.

Die „Hanseatic Spirit“ wird im Rahmen einer Hochseetaufe vor Helgoland getauft.

Die Taufreise, die sonntags startet, hat dann auch direkt das Ziel Helgoland. Am Tag der Taufe haben die Gäste die Möglichkeit, die Taufflasche zu signieren und die Insel zu erkunden. Anschließend wird es einen Champagnerempfang am Strand sowie ein Dinner am Abend in den Restaurants an Bord geben. Die „Expedition“ wird außerdem durch Wissenschaftler und Lektoren begleitet.

Hapag-Lloyd-Flotte: Respekt und Verbundenheit zur Natur

Die neue Flotte ist mit moderner Umwelttechnik ausgestattet: Hapag-Lloyd Cruises verzichtet auf Schweröl, außerdem verfügen die Schiffe über einen SCR-Katalysator, der den Ausstoß von Stickoxid um fast 95 Prozent reduziert. Die „Hanseatic Spirit“ sowie die beiden baugleichen Schwesterschiffe „Hanseatic Nature“ und „Hanseatic Inspiration“ zeichnen sich durch eine große Panoramafläche aus, von denen die Gäste die Natur beobachten können.

Die Patenschaft der Seehunde soll Ausdruck für die Verbindung zur Hochseeinsel Helgoland sein. Der Respekt und die Verbundenheit zur Natur sollen damit suggeriert werden. (mp)