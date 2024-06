Wer in Hamburg eine Wohnung sucht, der braucht viel Geduld, gute Nerven und vor allem ein hohes Einkommen. Der knappe Wohnungsmarkt macht es Vermietern möglich, teils absurd hohe Mietpreise zu verlangen. Umso schlimmer, dass gleichzeitig mehr als 2000 Wohnungen in der Hansestadt leer stehen – in einem Bezirk sind es ganz besonders viele. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.