Die Inzidenz ist wieder leicht gesunken, die Situation in den Krankenhäusern trotz der hohen Fallzahlen stabil – und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Doch abgesehen von einer Änderung hält der Senat an den bestehenden Corona-Regeln fest: Die Stadt bleibt bei ihrem Kurs. Einzelhändler wollen es, Gastronomen wollen es und nun forderten es sogar einige Mediziner: Die Corona-Regeln zu lockern. Warum bleibt der Senat so hart? Und was ist mit der umstrittenen Sperrstunde?

Die Inzidenz ist wieder leicht gesunken, die Situation in den Krankenhäusern trotz der hohen Fallzahlen stabil – und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Doch abgesehen von einer Änderung hält der Senat an den bestehenden Corona-Regeln fest: Lediglich 2G im Einzelhandel fällt. Die Stadt bleibt beim harten Kurs.

Einzelhändler wollen es, Gastronomen wollen es und nun forderten es sogar einige Mediziner: Die Corona-Regeln zu lockern. „Nachdem nun klar ist, dass das Virus weitgehend unabhängig vom Impfstatus weitergegeben wird, dass die Situation in den Krankenhäusern weit entfernt von einer gefährlichen Belastung ist und dass die Impfquote in Hamburg sehr hoch liegt, wird die Begründung für die Grundrechtseinschränkungen immer dünner“, sagte etwa Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) dem „Hamburger Abendblatt“. Die Corona-Auflagen sollten überprüft, Test- und Quarantäneregeln entschlackt werden, forderte er. Auch Oppositionspolitiker und die Handelskammer hatten Lockerungen gefordert.

Corona in Hamburg: Kein 2G mehr im Einzelhandel

Doch der Hamburger Senat bleibt bei seinem vorsichtigen Kurs. Am Dienstag erklärte Senatssprecher Marcel Schweitzer, dass die 2G-Regel im Einzelhandel ab Samstag mit einer FFP2-Maskenpflicht ersetzt werde. „Bei der mittlerweile hohen Impfquote in Hamburg betrachtet der Senat dies als vertretbar“, sagte er. So würden auch die Regeln mit dem Umland vereinheitlicht – denn in fast allen anderen Bundesländern ist das so schon in Kraft.

Nach etwa zwei Monaten Pause können auch Ungeimpfte somit wieder in Geschäften bummeln. Die 2G-plus-Regel oder die Sperrstunde ab 23 Uhr bleiben aber. Der Senat richte sich konsequent nach den Empfehlungen des Expertenrats der Bundesregierung, erklärte Schweitzer den strikten Kurs. Diese Einschätzungen würden eine verlässliche und rationale Grundlage für politische Entscheidungen bieten. Der Rat hatte vor etwa drei Wochen erklärt, dass die Corona-Regeln beibehalten werden sollten.

Hamburger Senat: Sperrfrist hat zur Beruhigung geführt

Zudem sei nicht sicher, ob die Omikron-Welle bereits überstanden ist, sagte Schweitzer. „In den vergangenen zwei Jahren mussten wir immer wieder erkennen, dass wir mit frühen Einschätzungen falsch lagen“, mahnte er. In Süddeutschland sei derzeit zudem eine Zunahme der Corona-Fälle zu beobachten.

Der Sprecher verteidigte auch die Sperrstunde: Inwiefern sich Feiern in den privaten Raum verschoben haben, sei schwer einzuschätzen, so Schweitzer. Die Polizei habe private Feiern aufgelöst und Anzeigen gestellt. An den Hotspots habe die Sperrfrist zwischen 23 und 5 Uhr aber zu einer merklichen Beruhigung geführt.

Neben einer kleinen Erleichterung beim Shopping, bleibt der Senat also auf Kurs. Hoffnungen auf baldige Lockerungen gibt es trotzdem: Etwaige Schritte sollen in der kommenden Woche diskutiert werden, denn am 16. Februar ist die nächste Ministerkonferenz geplant. Bis dahin wird eine aktualisierte Einschätzung des Expertenrats der Bundesregierung zur Lage erwartet.