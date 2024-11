„Kaufen, tauschen, abgeben“: Diese Station soll Hamburgern helfen

Es ist kein gewöhnlicher Container, der am Montag in Altona aufgestellt wurde: Im „EcoHHub“ können allerlei Dinge getauscht, gekauft oder abgegeben werden – auch solche, die man sonst manchmal schwer los wird. Eine erste Station dieser Art war bereits auf positive Resonanz gestoßen.

Der neue Container am Kaltenkircher Platz besteht aus verschiedenen Elementen. In einer Tauschbox können zum Beispiel Schallplatten, Bücher und CDs abgegeben werden. Außerdem gibt die Stadtreinigung dort kostenlose Biotüten, Gassi-Beutel und gelbe Wertstoffsäcke sowie – gegen Entgelt – weiße Restmüll-Säcke, Laub- und Kompostsäcke sowie Biomüll-Sets aus.

Dazu gibt es Abgabefächer für Produkte, die das Gebrauchtwarenhaus Stilbruch weiterverwendet – gut erhaltene Mobilgeräte, Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Brillen, Uhren und Smartwatches. Außerdem gibt es Abgabebehälter für Speiseöl und -fette, sowie je einen Depotcontainer für Elektroaltgeräte und Alttextilien.

„Nach den guten Erfahrungen seit Eröffnung unseres ersten EcoHHubs im Oktober letzten Jahres am Recyclinghof im Wilma-Witte-Stieg (Wandsbek) rücken wir nun mit dem neuen Standort am Kaltenkircher Platz näher an die privaten Haushalte heran“, sagte Prof. Dr. Rüdiger Siechau, Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg. (prei)