Leihautos, -fahrräder oder -Scooter zum Teilen: Die „hvv-Switch“-Punkte sollen das Mobilitäsangebot der Hamburger verbessern und nebenbei das eine oder andere Auto von der Straße holen. 150 Stück gibt es davon bereits in der Stadt, doch ein Blick auf die Karte zeigt: Bisher profitieren immer noch vor allem die zentrumsnahen Stadtteile – während andere komplett leer ausgehen.

Vor kurzem teilte die Hochbahn, die die „Switch“-Punkte betreibt, stolz eine Übersicht auf der sozialen Plattform „X“ (früher „Twitter“). Darauf zu sehen: alle aktuellen Standorte. „150 Switch-Punkte gibt es schon in Hamburg, alleine in diesem Jahr sind über 50 neue entstanden“, verkündete Hochbahn-Chef Henrik Falk. Ende 2024 sollen es bis zu 220 Stück sein.

Hamburg: Insgesamt gibt es jetzt 150 „hvv-Switch“-Punkte

Bei den „hvv Switch“-Punkten handelt es sich um Stationen im öffentlichen Raum, die Angebote wie Carsharing, Leihfahrräder und -roller bündeln. Sie entstehen sowohl in den Quartieren als auch in der Nähe von Haltestellen. Diese Umsteigepunkte sollen das Auto verzichtbarer machen.

Die Übersicht der Hochbahn zeigt die aktuellen „hvv-switch“-Punkte in Hamburg. Hochbahn Die Übersicht der Hochbahn zeigt die aktuellen „hvv-switch“-Punkte in Hamburg.

Allerdings: Während sich die „Switch“-Punkte in der Hamburger City regelrecht ballen, sieht es in den äußeren Stadtteilen immer noch sehr mau aus: Hier ein roter Punkt auf der Karte in Langenhorn, dort mal einer in Lohbrügge und ein paar auch in Harburg – dafür gehen zum Beispiel Wilhelmsburg, Billstedt, Jenfeld oder auch der einwohnerstärkste Stadtteil Rahlstedt weiterhin komplett leer aus. Dabei hatte die Hamburger SPD Anfang des Jahres versprochen, dass vermehrt Stadtteile in den Fokus genommen werden sollen, die bislang außerhalb der Hauptgeschäftsgebiete der Car-Sharing-Anbieter liegen.

„Natürlich streben wir an, auch in Wilhelmsburg, im Westen und Osten Hamburgs die Switch-Punkte auszubauen“, verspricht Hochbahn-Sprecherin Constanze Salgues auf MOPO-Nachfrage. Das gehe aber eben nur Schritt für Schritt. Schließlich sei das immer ein Abstimmungsprozess mit den jeweiligen Bezirken und Car-Sharing-Anbietern. Letztere würden sich aus Geschäftsgründen erst einmal mehr aufs Zentrum konzentrieren. Es gehe aber voran.

„hvv switch“-Punkte wie diesen an den Elbbrücken soll es an noch mehr Orten in Hamburg geben. Sun „hvv switch“-Punkte wie diesen an den Elbbrücken soll es an noch mehr Orten in Hamburg geben.

Für die Menschen im Bezirk Wandsbek nichts Neues. Jahrelang mussten sie sich auch bei den Bus- und Bahnanbindungen hinten anstellen. Auf den 147 Quadratkilometern des Bezirks gibt es nur 20 Bahnhöfe, das macht gerade einmal vier U- und S-Bahnstationen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Laut einer Berechnung von „Nahverkehr Hamburg“ sind es in Eimsbüttel neun Haltestellen pro 100.00 Menschen, in Hamburg-Nord sogar zehn. Inzwischen ist der politische Wille zwar da, trotzdem wird es noch einige Jahre dauern, bis sich unter anderem mit der neuen S-Bahn-Linie 4 spürbar etwas für die Bewohner ändern wird.

Im Bezirk Hamburg-Nord sind währenddessen für das nächste Jahr 32 neue „hvv-Switch“-Stationen geplant, darunter acht in Alsterdorf und Barmbek-Nord, sechs in Barmbek-Süd und drei in Eppendorf. „Aktuell stehen Privat-Pkw mindestens 23 Stunden am Tag herum und belegen öffentlichen Raum“, sagte Bezirkschef Michael Werner-Boelz (Grüne). „Der knappe öffentliche Raum kann durch die Nutzung von Car-Sharing besser genutzt werden.“ Hoffentlich gilt das schon bald auch in den äußeren Stadtteilen.