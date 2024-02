Karte zeigt: An diesen HVV-Stationen entstehen mehr als 1000 Fahrradstellplätze

Wer mit dem Rad zum Hauptbahnhof kommt, kann es künftig sicherer abstellen. In diesem Jahr sollen dort mehr als 250 gesicherte Abstellplätze für Fahrräder entstehen. Auch in anderen Teilen der Stadt sind neue Stellplätze geplant.

An insgesamt elf Standorten im Hamburger Stadtgebiet will die P+R-Betriebsgesellschaft knapp 1200 neue Fahrradstellplätze errichten. Zusätzlich werden knapp 440 Stellplätze saniert und modernisiert. Ende des Jahres soll es in Hamburg insgesamt mehr als 28.000 „Bike+Ride“-Stellplätze geben. Bis 2030 sollen es insgesamt 40.000 Stellplätze hamburgweit werden.

An diesen elf Standorten werden in diesem Jahr zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen

An den folgenden elf Standorten sollen zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen/modernisiert werden sollen (Anzahl in Klammern):

Hauptbahnhof (260/56)

S Wellingsbüttel (84/96)

U Uhlandstraße (46/8)

S Mittlerer Landweg (20/82)

S Wilhelmsburg (72/2)

U Billstedt (72/38)

U Legienstraße (156/6)

S Billwerder-Moorfleet (170/44)

S Neugraben (182/-)

U Horner Rennbahn (77/70)

S Stellingen (50/38)

Die Grafik zeigt, wo es schon Bike+Ride-Plätze gibt – und wo weitere geplant sind.

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Fahrradfahrer in Hamburg stark. Auch die Angebote des HVV werden von vielen Hamburgern genutzt. Das neue Vorhaben ist eine Reaktion auf diese Veränderungen.

Das Gesamtziel ist laut P+R-Betriebsgesellschaft, das „Bike+Ride“-Angebot bis 2030 auf 40.000 Plätze auszubauen. Dabei sollen auch alle Fähranleger und die neu entstehenden Schnellbahnstationen sowie große Fernbahnhöfe Abstellmöglichkeiten bekommen. (vc)