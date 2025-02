Die Toiletten sind auf den letzten Drücker am Dienstag fertig geworden, die Beleuchtung vor wenigen Tagen und die Stühle wurden jetzt zum ersten Mal „besessen“. Karstadt in Harburg ist endgültig Geschichte, in dem Gebäude mit dem verblassten Kaufhaus-Logo hat ein Museum eine Dependance eröffnet. Eine weitere Nutzung startet schon Sonntag, so dass sich der Standort ähnlich wie das „Jupiter“ (ehemals Karstadt Sport) beim Hauptbahnhof entwickeln kann.