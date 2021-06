Karriere-Studie: Auf diesem Platz landet Hamburg im Städtevergleich

In einer Studie der Bürosuche-Plattform Ophigo wurden die 30 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands auf ihr Potential für eine erfolgreiche Karriere untersucht. In der entstandenen Rangliste ist Hamburg ganz vorne mit dabei.

Die untersuchten Städte wurden dabei auf zehn Kriterien untersucht. Neben Wirtschaftsleistung, Bruttoinlandsprodukt der Einwohner und Arbeitnehmer, Anzahl der registrierten Unternehmen und Jahreseinkommen wurden auch die Bevölkerungsdichte, Mietpreise, Grünflächen, Arbeitslosigkeit und der Preis für Mittagsgerichte berücksichtigt.

Auf der entsprechenden Seite von Ophigo können mehr Informationen zu Daten und Methodik eingesehen werden. Für die Statistik sollen ausschließlich vertrauenswürdige Quellen verwendet worden sein. Darunter auch das Statistische Bundesamt und die Agentur für Arbeit.

Karrierechancen in Hamburg besonders gut

Hamburg schafft es beim Städtevergleich auf den dritten Platz und wird in Sachen Karrierechancen lediglich von Stuttgart (Platz Zwei) und München (Platz Eins) übertroffen. Hamburg hat im Vergleich nur etwa zwei Drittel so viele Unternehmen wie München, die durchschnittliche Miete ist dort mit 1.203 Euro im Monat allerdings auch fast 50 Prozent teurer als in der Hansestadt.

In Hamburg trägt jeder Arbeitnehmer im Schnitt 92.163 Euro zur wirtschaftlichen Leistung der Stadt bei, die wiederum bei insgesamt 113 Milliarden Euro liegt. Karlsruhe belegt in der Rangliste einen wackeren vierten Platz, auch wenn hier mit 5.870 die wenigstens Unternehmen registriert sind. Die meisten Unternehmen hat hingegen Berlin mit 99.346. Trotz der vielen Unternehmen schafft es die Hauptstadt wegen niedriger Verdienste und hoher Arbeitslosenquote im Städtevergleich nur auf Platz 16. (pk)