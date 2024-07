In Italien gibt es diese ungewöhnliche Sorte schon lange, dank Tiktok & Co. ist es jetzt auch ein Trend in Hamburg: Vanilleeis mit Olivenöl und Meersalz. Das gibt es jetzt in einem neuen Eisladen in Hoheluft-Ost. Er hat erst am 25. Mai aufgemacht, die ungewöhnliche Kreation war direkt an einigen Tagen direkt ausverkauft. Weltstar Dua Lipa ist an dem neuen Trend nicht ganz unschuldig. Aber schmeckt das wirklich? Ein MOPO-Reporter hat sich getraut und den Geschmackstest gemacht.