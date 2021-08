Kandidatur als Landeschef: Wird Christoph Ploß jetzt zum Hamburger Spitzenkandidaten?

Der Hamburger CDU-Chef Roland Heintze wird bei der nächsten Wahl des Landesparteivorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach fünf Jahren habe er sich aus „beruflichen Gründen“ zu diesem Schritt entschlossen. Sein Personalvorschlag für den Posten: Christoph Ploß. Ein erster Hinweis in Richtung Bürgerschaftswahl 2025?

„Ich bin bereit als Landesvorsitzender der Hamburger CDU zu kandidieren“, sagte Ploß am Dienstag in einer Presserunde. Derzeit ist der 35-Jährige stellvertretender Landesvorsitzender und als Bundestagsabgeordneter in Berlin tätig.

CDU-Hamburg: Erster Hinweis in Richtung Bürgerschaftswahl 2025?

Winkt da eventuell schon die Spitzenkandidatur für die nächste Bürgerschaftswahl? „Wichtig ist, dass wir nach der Absage von Frau Özkan sehr ins Schlingern gekommen sind. Eine Hauptschwierigkeit war, dass weder Fraktions- und Parteivorsitzende zur Verfügung standen“, sagt Roland Heintze.

Zur Erinnerung: Für die Bürgerschaftswahl 2020 sollte eigentlich Aygül Özkan CDU-Spitzenkandidatin werden. Sie musste aufgrund einer schweren Erkrankung jedoch absagen. Die Suche nach einem weiteren Kandidaten gestaltete sich mühselig. Am Ende fiel die Wahl auf Marcus Weinberg, der für die Partei bei der Bürgerschaftswahl magere 11,2 Prozent holte.

Christoph Ploß über Kandidatur: „Bereitschaft immer mitbringen“

„Das wird es nicht nochmal geben. Jeder, der sich hier zur Wahl stellt für die Fraktionsspitze als auch für den Landesvorsitzenden muss grundsätzlich bereit sein, diese Rolle zu übernehmen“, so Heintze.

Ploß selbst verwies darauf, dass als erstes der CDU-Fraktionschef, in diesem Fall Dennis Thering, in Frage komme. Doch „klar ist natürlich auch, dass ein Landesvorsitzender diese Bereitschaft immer mitbringen sollte.“ Die Frage nach einem Spitzenkandidaten für die nächste Bürgerschaftswahl werde aber frühestens 2024 besprochen.

Wahl zum CDU-Landeschef: Ploß schmiedet „Masterplan“

Erstmal soll Ploß zur Wahl für den Landesvorsitz am 26. September antreten. Für seinen „Masterplan 2025“ hat sich der Eppendorfer schon einige Schwerpunkte zurechtgelegt: Innere Sicherheit, Bildung, Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik sollen zentrale Themen werden.

Hamburg will er zur Wasserstoffhauptstadt Europas machen und zur sichersten Großstadt Deutschlands. Falls er gewählt werde, wolle Ploß ein neues Grundsatzprogramm schaffen und die Kommunikation der CDU im Hinblick auf neue Medien verbessern.

Der 47-jährige Heintze will sich aus dem Hamburger CDU-Vorsitz zurückziehen. Der Partei bleibe er auch weiterhin als Schatzmeister erhalten, zudem werde er Ploß tatkräftig unterstützen.