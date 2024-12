Kanaren, Ägypten, Türkei: Hier fliegen die Hamburger über Weihnachten hin

Der Flughafen Hamburg erwartet um die Weihnachtsfeiertage täglich bis zu 42.000 Reisende. Die beliebtesten Reisetage seien Freitag und Sonntag, wenn die zweiwöchigen Weihnachtsferien im Norden begonnen haben, wie der Airport mitteilte. An den Weihnachtsfeiertagen selbst werde es etwas ruhiger, bevor der Verkehr zum Jahreswechsel noch einmal anziehe.

„Kurz vor Weihnachten begrüßen wir vor allem Menschen am Airport, die die Festtage mit ihren Familien in der Heimat verbringen möchten“, sagte Flughafensprecherin Katja Bromm.

Polarlicht-Reisen in den Norden Europas beliebt

Zwischen den Feiertagen wiederum stiegen die Norddeutschen in den Flieger, um den Jahreswechsel fernab der eigenen vier Wände zu feiern. Besonders beliebt seien Ganzjahres-Sonnenziele wie die Kanaren, Ägypten oder die Türkei. Neu seien Polarlicht-Reisen in den Norden Europas, etwa nach Tromsö oder in die finnische Weihnachtsmann-Stadt Rovaniemi.

Wer kurzfristig noch Geschenke oder Leckereien benötigt, kann dies am Flughafen erledigen. Alle Shops haben den Angaben zufolge 365 Tage im Jahr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie am Neujahrstag seien die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem „Grünen Bunker“: Brandneues Promi-Restaurant steckt in der Gastro-Falle

Die zehn Reisebüros am Flughafen haben den Angaben zufolge für Kurzentschlossene an Heiligabend und Silvester von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar seien sie geschlossen. (dpa)