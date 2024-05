Sie sind laut, stinkig und für Kinder eine Gefahr: Elterntaxis, also der allmorgendliche Fahrdienst von Müttern und Vätern direkt zum Schultor, stehen in Hamburg seit Jahren in der Kritik. Zur groß ist die Belastung durch Stau, Abgase und die ständige Gefährdung anderer Kinder auf dem Weg zum Unterricht. Dabei machen Städte wie Köln längst vor, wie es auch anders gehen kann. Mit temporären Sperrungen wird der Blechlawine vor den Schulgebäuden dort Einhalt geboten, seitdem das Land NRW eine entsprechende Rechtsgrundlage schuf. Wieso nicht auch bei uns, fragen drei Initiativen. An den Senat stellen sie eine klare Forderung.

Sie sind laut, stinkig und für Kinder eine Gefahr: Elterntaxis, also der allmorgendliche Fahrdienst von Müttern und Vätern direkt zum Schultor, stehen in Hamburg seit Jahren in der Kritik. Zur groß ist die Belastung durch Stau, Abgase und die ständige Gefährdung anderer Kinder auf dem Weg zum Unterricht. Dabei machen Städte wie Köln längst vor, wie es auch anders gehen kann. Mit temporären Sperrungen wird der Blechlawine vor den Schulgebäuden dort Einhalt geboten, seitdem das Land NRW eine entsprechende Rechtsgrundlage schuf. Wieso nicht auch bei uns, fragen drei Initiativen. An den Senat stellen sie eine klare Forderung.

Manchmal muss man die Dinge selbst in die Hand nehmen. Mit einer einwöchigen Protestaktion vor der Grundschule Wesperloh (Osdorf) setzten Eltern Ende April das um, wozu die Hamburger Politik bisher nicht gewillt war. Jeden Morgen sperrten je drei Ordner die Zufahrten zur Schule zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr für den Durchgangsverkehr.

Hamburg: Elterninitiative sperrt Straße vor Grundschule

„Die Verkehrssituation vor Hamburger Schulen wird mit steigender Schülerzahl und stärkerem Verkehr immer problematischer“, sagt Mitorganisator Arno Glindemann vom Kreiselternrat Altona. „Daher ist die Einrichtung von Schulstraßen ein wichtiger Schritt, um die Umgebung von Schulen kinderfreundlicher zu gestalten.“ Das Konzept sieht vor, den Kfz-Verkehr vor Schulen zu den typischen Bring- und Holzeiten zu sperren.

„Wir haben für die Aktion überwiegend Zustimmung erhalten“, berichtet Elternratsmitglied Karmen Albrecht der MOPO. Die Demowoche sei dringend nötig gewesen. Zu oft missachteten Eltern morgens die Verkehrsregeln: Stehen im Halteverbot, Überfahren des Gehwegs, gegenseitiges Blockieren. Doch damit nicht genug: „Die Verkehrslotsen haben den Dienst quittiert, nachdem sie wiederholt von Eltern angepöbelt wurden.“ Die Lotsen rekrutierten sich aus Schülern der 4. Klasse, die vor dem Schultor für die Sicherheit der Jüngeren sorgten.

Mit einer einwöchigen Protestaktion machten Eltern auf das Problem vor der Grundschule ihrer Kinder aufmerksam. hfr Mit einer einwöchigen Protestaktion machten Eltern auf das Problem vor der Grundschule ihrer Kinder aufmerksam.

Laut der Schulbehörde werden bis zu einem Drittel aller Grundschüler mit dem Auto zum Unterricht gebracht. Bei der Grundschule Wesperloh seien es um die 100 Fahrzeuge täglich, schätzt Karmen Albrecht. Wenn so viele Autos zur selben Zeit dasselbe Ziel ansteuern, ist Chaos programmiert.

Aktionstage führten bisher nicht zu einem Umdenken

Die Hamburger Polizei warnt seit langem vor den Gefahren für die zu Fuß ankommenden Kinder. Mit Aktionstagen wie „Zu Fuß zur Schule“ versucht sie deshalb, Kinder und Eltern für das Problem zu sensibilisieren. „Hier in Hamburg wird von Polizei und Behörde eine Anti-Elterntaxi-Aktion nach der anderen durchgeführt. Mit mäßigem Erfolg“, sagt Katharina Lepik vom ADFC Hamburg.

Die Schüler der Grundschule Wesperloh haben eine Collage zum Thema Elterntaxis gebastelt. hfr Die Schüler der Grundschule Wesperloh haben eine Collage zum Thema Elterntaxis gebastelt.

Der ADFC, Parents For Future und der Verkehrsclub Deutschland wollen, dass die Stadt noch in diesem Jahr erste Schulstraßen einrichtet. Doch anders als beispielsweise in Österreich ist die Schulstraße in Deutschland bisher nicht Teil der StVO.

Die Initiativen fordern Schulstraßen-Richtlinie für Hamburg

Das Land NRW ließ sich davon nicht aufhalten. Das Verkehrsministerium fasste in einem Erlass zusammen, wie Kommunen Schulstraßen im Einklang mit geltendem Recht einrichten können. Die drei Initiativen fordern vom Senat, „eine ähnliche Richtlinie auch in Hamburg zu erstellen, damit den Schulen, Bezirken und der Polizei eine klare Handlungsanweisung zur Einrichtung von Schulstraßen vorliegt“.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Luxus-Oldtimer: Allein die Wischerblätter kosten 3000 Euro

Die zum Thema angefragte Schulbehörde sagte, die Einrichtung von Schulstraßen läge nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich. „Gleichwohl prüfen wir, ob und wie Maßnahmen dieser Art zunächst in Form von Pilotprojekten umsetzbar wären“, so ein Sprecher.