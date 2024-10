Bleibt’s so ungemütlich? Wetter-Experten machen Hoffnung für den Feiertag in Hamburg

Der Herbst ist da: Für den Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst Regenschauer und Wolken in Hamburg und Schleswig-Holstein an. An den Küsten weht zudem ein starker Wind – aber der Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag soll freundlicher werden und viel Sonne bringen.

Der Mittwoch startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit regnerischem Wetter. Nur an der dänischen Grenze und an der Nordsee soll es etwas auflockern, andernorts bleibt es auch im Tagesverlauf stark bewölkt mit kurzen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Wetter in Hamburg: Temperaturen bis zu 13 Grad

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 13 Grad. An den Küsten weht ein frischer bis starker Nordostwind.

In der Nacht zum Feiertag kühlt es auf 11 Grad ab. Es soll jedoch vielerorts aufklaren. Der Donnerstag wird ein „Goldener Oktober“-Tag: freundlich mit rund sieben Stunden Sonne und Temperaturen von bis zu 15 Grad. Auch der Freitag, für viele ein Brückentag, soll trocken mit immerhin noch fünf Stunden Sonne bleiben. (dpa/mp)