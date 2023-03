Kahle Stümpfe und ein paar Spähne, was für ein trauriger Anblick. Auf dem Mittelstreifen der Max-Brauer-Allee in Altona verschwinden insgesamt 22 Bäume. Der Grund: Die komplette Straße wird aufwändig umgebaut. Die Verkehrsbehörde will mehr Platz für Radfahrerinnen, Radfahrer und Busse schaffen – und trotz der Fällungen für viel Grün sorgen.