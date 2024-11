Kafka & Co: Wertvolle Bücher und Manuskripte unter dem Hammer

280.000 Euro sollen ein Manuskript und ein Brief des Schriftstellers Franz Kafka wert sein. Bei Auktionen in Hamburg kommen sie und viele weitere wertvolle Stücke unter den Hammer.

100 Jahre nach dem Tod des Schriftstellers Franz Kafka kommen in zwei Hamburger Auktionshäusern wertvolle Manuskripte und ein Brief unter den Hammer. Bei einer Versteigerung am Samstag im Auktionshaus Hesse werden ein fünf Seiten langes Originalmanuskript der Erzählung „Erstes Leid“ und ein begleitender dreiseitiger Brief von 1922 an Hans Mardersteig, Mitherausgeber der Kunstzeitschrift „Genius“, angeboten. Der geschätzte Wert beträgt bis zu 280.000 Euro. Kafka starb am 3. Juni 1924 mit 40 Jahren an Tuberkulose.

Schätze der Literatur: Kafka und Orson Welles bei Hamburger Auktion

Auch für Orson Welles’ Originaldrehbuch zu „The Trial/Le Procès“, seiner filmischen Adaption von Kafkas „Der Prozess“ aus dem Jahr 1962, kann geboten werden. Es soll laut Auktionskatalog zwischen 40.000 und 50.000 Euro wert sein. Auf den 240 Seiten finden sich eingeklebte Textvarianten und viele eingeschriebene Änderungen des Filmregisseurs.

430 wertvolle Bücher unterschiedlicher Epochen kommen am Montag im Auktionshaus Ketterer zum Aufruf. Darunter auch eine erste Buchausgabe mit Original-Schutzumschlag von Kafkas Werk „Die Verwandlung“. Der Schätzpreis liegt bei 2500 Euro. Im Angebot ist aber auch ein anderer Klassiker: Eine seltene Erstausgabe von Wilhelm Buschs Geschichte „Max und Moritz“ (1865). Sie ist den Angaben zufolge rund 15.000 Euro wert. (dpa/mp)