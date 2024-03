Schneeglöckchen und Krokusse wagen sich schon ans Licht, aber Frühlingsgefühle wollen sich trotzdem noch nicht einstellen. Noch reichen die Temperaturen nicht, um draußen zu sitzen. Eine Alternative für alle, die den Frühling nicht abwarten können, sind Cafés inmitten von Blumen. Hier sind unsere Lieblingsadressen im Grünen unter Glas.

Kaffee und Blumen

Schön bunt: Kaffee und Blumen gibt es bei Lisa Meinen von „Pflanz Kafka".

Welche Blumen soll ich nehmen? Wer sich nicht entscheiden kann, trinkt bei „Pflanz Kafka“ am Rathenaupark erstmal einen Kaffee und guckt sich die bunte Auswahl ganz in Ruhe an. Gut gestärkt, fällt die Entscheidung leichter und schon geht man mit einem Frühlingsstrauß in der Hand ganz entspannt und gut gelaunt nach Hause.

Pflanz Kafka, Am Rathenaupark 13 (Ottensen), Mi 9 bis 18 Uhr, Do 9 bis 14 Uhr, Fr 9 bis 17 Uhr, Sa/So 11 bis 16 Uhr

Hofladen mit Bistro

Essen im Gewächshaus bei Hygge the Farm in Nienstedten

In den Gewächshäusern einer ehemaligen Gärtnerei in Nienstedten wachsen Gemüsesorten und Kräuter, die Besucher im Hofladen „Hygge the Farm“ neben anderen Spezialitäten kaufen und probieren können. Mittagstisch, Kaffee und Kuchen gibt es in dieser besonderen Umgebung auch – mit Zutaten aus der eigenen Farm, versteht sich von selbst.

Hygge the Farm, Cordsstraße 5 (Nienstedten), Do-Sa, 9 bis 18 Uhr, So 10 bis 16 Uhr

Pause im Grünen

Das perfekte Ziel für eine Shoppingpause in der City liegt gegenüber von Planten un Blomen. Hier empfängt das „Planten Coffee“ die Gäste ebenfalls im Grünen – mit dem Vorteil, dass niemand bei schlechtem Wetter vor die Tür zu gehen braucht, um sich wie in der Natur zu fühlen. Neben den Hinguckern in den Blumentöpfen lohnen sich auch die kulinarischen Angebote. Nicht nur die Kaffee- und Kuchenspezialitäten, sondern auch die Sandwiches sind zu empfehlen. Und wenn die Sonne scheint, lässt es sich vor der Tür gut sitzen.

Planten Coffee, Esplanade 23 (Neustadt), Mo-Fr 8 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 18 Uhr

Glücklich im Glashaus

Gemütlich unter Glas: Bistro im Garten von Ehren.

Die „Baumschule von Ehren“ im Süden der Stadt ist weit über Hamburg hinaus bekannt. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass es im Garten von Ehren auch ein Café gibt. Hier sitzen die Besucher in gemütlichen Korbsesseln zwischen großblättrigen Grünpflanzen, genießen Bistrogerichte oder Backwaren aus der Konditorei Lindtner. Nach der Kaffeepause lohnt ein Besuch im angeschlossenen Laden – hier gibt es von Pflanzgefäßen über Kissen und Körbe vieles, was Haus und Garten verschönert.

Bistro Garten von Ehren, Maldfeldstraße 2, (Marmstorf), Mo-Fr, 10 bis 18 Uhr, Sa, 9 bis 17.30 Uhr

Torten unter Palmen

Shari Albrecht führt das Palmencafé in Hasloh.

Himbeertorte oder Zitronenkuchen unter Palmen, im Hintergrund plätschert ein Wasserfall. Dafür muss niemand in die Karibik reisen. Im Glashaus des „Palmencafés“ in Hasloh bei Quickborn (Kreis Pinneberg) sitzen die Gäste wie im Dschungel und fühlen sich für eine kurze Zeit wie im Urlaub.

Palmencafé, Kieler Straße 5 (Hasloh), Do-So, 13 bis 17.30 Uhr