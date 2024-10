Kältebus für obdachlose Menschen startet: Das müssen Hamburger jetzt wissen

Geschätzt leben mehr als 3.000 obdachlose Menschen in Hamburg. Damit sie im Winter nicht erfrieren, bringt der Kältebus sie in die Notunterkünfte des städtischen Winternotprogramms.

Der Kältebus Hamburg ist vom 1. November an wieder im Einsatz und bringt hilfsbedürftige obdachlose Menschen in die Notunterkünfte des städtischen Winternotprogramms. Jeden Abend zwischen 19 und 24 Uhr ist das Team unter der Telefonnummer 0151 65 68 33 68 zu erreichen, teilten die Organisatoren vom Verein CaFée mit Herz mit.

Bus fährt ohne feste Route durch die Stadt

Der Bus ist in der Zeit ohne feste Routen im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Bürgerinnen und Bürger sollten diese Nummer wählen, wenn sie hilfsbedürftige Menschen auf der Straße sehen.

Der Bus bietet aber nicht nur einen Fahrdienst an: „Manche Menschen möchten nicht in die Sammelunterkünfte, weil sie den Gegebenheiten dort psychisch oder physisch nicht gewachsen sind“, hieß es weiter. Sie werden vom Team bei Bedarf mit Schlafsack, Isomatte und warmer Kleidung versorgt, damit sie ohne zu frieren durch die Nacht kommen. Der Bus ist ausgestattet mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer, außerdem gibt es heiße Getränke und wohltuende warme Worte für die Menschen, die in Hamburg auf der Straße leben. (dpa/mp)