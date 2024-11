Wer hat es hier auf die Kabel abgesehen? Für die Bauarbeiten am A7-Lärmschutztunnel ist seit Montagmorgen die Auffahrt Bahrenfeld gesperrt. Autofahrer werden nun über eine Rampe Richtung Süden umgeleitet, während für Fußgänger und Radfahrer eine Umleitung entlang einer Kleingartenkolonie eingerichtet ist. Damit niemand im Dunkeln unterwegs sein muss, ist dieser Weg natürlich auch beleuchtet – eigentlich. Denn jetzt sorgen Vandalismus-Vorfälle an der Beleuchtung für Ärger. Die Autobahn GmbH will nun Maßnahmen ergreifen, damit sich das nicht noch einmal wiederholt.