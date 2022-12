Ottensen ist bekannt für seine einzigartigen Restaurants und Kneipen. Das „Via Vai“ in der Bahrenfelder Straße ist seit vierzehn Jahren mit seiner legendären „Schnibbelpizza“ kaum aus dem Stadtteil wegzudenken. Doch die Folgen der Corona-Pandemie bedrohen seine Existenz – und die Behörden machen in den Augen der Inhaberin mit einer neuen Beschränkung alles noch viel schlimmer.

Julia Breyer sitzt frustriert an einem Holztisch im „Via Vai“. Seit sie das kleine Lokal im Jahr 2008 eröffnet hat, ist es ihr Herzensprojekt, mit dem sie alt werden wollte. Doch die Corona-Krise traf sie mit voller Wucht. Monate voller Verluste, aufwendiger Hygienekonzepte und ohne den geliebten Kundenkontakt liegen hinter ihr. Anfang Februar machte sie ihren Laden für einen Monat dicht, weil sich der Betrieb unter 2G+-Bedingungen einfach nicht mehr lohnte.

Mit der Frühlingssonne und den Gastro-Lockerungen kehrte Julia Breyers Hoffnung zurück. Seit vergangenem Dienstag hat das „Via Vai“ wieder geöffnet – allerdings mit einer kleinen Änderung, die viele Stammgäste laut der Inhaberin mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen haben.

In Corona-Zeiten: Gastronomin muss Bänke entfernen

Die Bänke, die seit der Eröffnung vor dem „Via Vai“ standen, mussten nach Aufforderung des Ordnungsamtes entfernt werden. „Die notwendige Restgehwegbreite wäre bei besetzten Bänken unangemessen weit eingeschränkt, so dass Fußgänger*innen zumindest im Begegnungsverkehr auf den angrenzenden Fahrradweg ausweichen müssten“, erklärt der Sprecher des Bezirksamtes Altona gegenüber der MOPO.

13 Jahre lang standen Bänke vor dem „Via Vai“ in Ottensen. Jetzt stellen sie laut den Beheörden ein Problem dar. Florian Quandt 13 Jahre lang standen Bänke vor dem „Via Vai“ in Ottensen. Jetzt stellen sie laut den Behörden ein Problem dar.

„Seit jeher stehen Bänke nicht nur vor unserem Restaurant, sondern auch vor den Nachbarlokalen“, sagt Julia Breyer. Sie findet es völlig unverständlich, dass die Bänke 13 Jahre lang kein Problem dargestellt hätten und es ausgerechnet in Pandemie-Zeiten, wo sie auf jeden zusätzlichen Platz angewiesen sei, plötzlich täten.

Hinzu kommt, dass auch Julia Breyers Antrag auf Nutzung der Parkbuchten vor ihrem Lokal für die Außengastronomie abgelehnt wurde. Die Polizei begründet dies mit einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit. „Die Behörden legen uns in diesen schwierigen Zeiten noch zusätzlich Steine in den Weg“, beklagt Julia Breyer. „Die Gäste saßen so gern auf diesen alten Bänken. Den Wegfall der acht zusätzlichen Plätze werden wir zu spüren bekommen.“