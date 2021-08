Die Jüdische Gemeinde hat am Donnerstag eine Mezuzah im Büro des neuen Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel befestigt. Philipp Stricharz, Erster Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hamburg, brachte die schützende Kapsel an. Auch die Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne), war vor Ort. Die Wissenschaftsbehörde veröffentlichte ein Video bei Twitter.

Befestigung einer #Mezuzah im Büro des Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel durch Philipp Stricharz, den 1. Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Im jüdischen Glauben wird der Kapsel eine schützende Bedeutung zugewiesen. @Raawinews @fegebanks @hh_bwfgb pic.twitter.com/LSNL84Zn3w — Wissenschaftsbehörde (@hh_bwfgb) August 5, 2021

Hamburg: Was ist eine Mezuzah?

Mezuzah bedeutet „Türpfosten“. Sie bezeichnet eine Schriftkapsel, die im Judentum Verwendung findet. Sie soll Segen bringen und ist in jüdischen Haushalten vor allem in Räumen angebracht, wo gegessen und geschlafen wird. Stricharz brachte die Mezuzah wie üblich an der rechten Seite des Türrahmens an. „Eine große Ehre!“, sagte Stricharz. Hensel hatte sein Amt als Antisemitismusbeauftragter am 1. Juli offiziell angetreten. (mp)